МВД хочет реализовать совместный с Италией проект построения спасательных кораблей

04.08.2020 21:12

Укринформ

Министерство внутренних дел нуждается в приобретении специальных кораблей для спасательных операций и гуманитарного разминирования.

Как сообщает Укринформ, об этом шла речь во время рабочего визита делегации МВД во главе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым в Италию, сообщает пресс-служба МВД.

"В рамках визита Арсен Аваков вместе с главой ГСЧС Николаем Чечеткиным и контр-адмиралом, начальником регионального управления морской охраны Олегом Костуром обсудили возможность приобретения специальных кораблей для спасателей с одним из лидеров итальянской судостроительной отрасли — T. Mariotti и Итальянским государственным экспортным агентством", — говорится в сообщении.

Аваков отметил, что для МВД является чрезвычайно важным развитие ГСЧС и Госпогранслужбы, "и для надлежащего реагирования на те вызовы, которые стоят перед нами, мы должны обеспечить их лучшими образцами техники. В том числе — специализированными кораблями».

Глава МВД заявил, что другим важным направлением работы является гуманитарное разминирование, в частности акватории водных объектов.

По словам Авакова, для нашего государства в условиях оккупации Россией Крыма и части Донбасса является принципиальной безопасность в пределах акватории Азовского моря. Украина увеличивает там присутствие подразделений МВД, а именно — ГСЧС и Госпогранслужбы.

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"Важным направлением является разминирование акватории. С начала привлечения, с июля 2014 года, только на территории Донецкой области проверены на наличие взрывоопасных предметов участки акватории общей площадью 45,36 га. Всего за 5 лет ГСЧС обезвредила 22 000 взрывчатых веществ. Итак, наличие специальных кораблей для спасателей является чрезвычайно важным», — сказал Аваков.

Со своей стороны председатель ГСЧС Николай Чечеткин уточнил, что спасатели ежедневно осуществляют дежурство для предотвращения и ликвидации катастроф и стихийных бедствий, — тысячи спасателей работают на земле, в небе и на воде.

"Развитие морской составляющей ГСЧС чрезвычайно важно, поскольку только за первое полугодие 2020 года на воде в Украине погибло около 800 человек. И мы должны иметь возможность оперативно и эффективно оказать помощь нашим гражданам как на море, так и на реках, и озерах», — уточнил Чечеткин.

Председатель ГСЧС также добавил, что ежегодно в Черном море, на территории Кинбурнской косы проводятся работы по приведению береговой зоны и подводной акватории в безопасное состояние.

«Весной 2020 года, с 11 по 22 мая, вблизи Кинбурнской косы с морского дна пиротехники ГСЧС Николаевской области подняли 55 артиллерийских снарядов различного калибра, 7 подрывных зарядов и 1 авиабомбу. Обследовали почти 3 га потенциально опасной площади. Все находки транспортированы на сушу и уничтожены путем контролируемого подрыва», — сообщил Чечеткин.

По его словам, ГСЧС заинтересована в получении современных скоростных спасательных кораблей, которые смогут проводить спасательные операции на воде, в том числе при штормовой погоде, водолазные работы, работы по гуманитарному разминированию на воде.

Кроме того, представители ГСЧС и ГПСУ выразили заинтересованность в получении кораблей большого класса с возможностью базирования на нем спасательного вертолета. Госпогранслужбе необходимо 2 таких корабля, ГСЧС — один.

Отмечается, что корабли такого класса планируется использовать в качестве командно-штабного центра при ликвидации чрезвычайных ситуаций на море.

Уточняется, что Итальянское государственное экспортное агентство SACE может поддержать совместные украинско-итальянские проекты и обеспечить их финансирование за счет кредитных средств итальянских банков и правительства.

Отдельно Аваков подчеркнул обязательное условие в случае принятия решения о сотрудничестве с итальянскими судостроителями — локализации производства с использованием мощностей украинских предприятий и передачи им соответствующих технологий и навыков.

Как сообщал Укринформ, Государственная пограничная служба и компания OCEA (Франция) 22 июля подписали контракт по строительству 20 патрульных катеров в рамках рамочного договора между правительствами Украины и Франции по официальной поддержке усиления морской безопасности и обороны Украины.

Со стороны Государственной пограничной службы контракт подписал глава службы Сергей Дейнеко, со стороны компании OCEA — главный исполнительный директор Ролан Жосар.

Глава МВД, который также присутствовал на церемонии подписания, отметил, что проект предусматривает в течение трех лет строительство 20 современных патрульных катеров.

Арсен Аваков также подчеркнул, что компания ОСЕА выбрала партнером завод «Нибулон» исходя из его высокого уровня профессионализма и компетенции.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя подписание контракта, назвал соглашение успешным примером поддержки национального производителя.

По материалам: ukrinform.ru