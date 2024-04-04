Во время вечернего видеообращения в среду, 3 апреля, украинский лидер сообщил, что Киев постепенно планирует свою работу с партнерами на ближайшие месяцы, отметив, что май и июня должны стать временем активности ради нашей страны, информирует «НБН».

По словам президента, украинское руководство и союзники четко понимают, к чему готовится Москва, что она хочет и под что будет собирать россиян в путинские оккупационные войска. Зеленский отметил, что у Украины и ее партнеров должен быть сильный ответ на любые операции государства-террориста.

Гарант добавил, что сейчас есть исторический шанс сломать реваншизм РФ и им необходимо воспользоваться, поэтому наша страна должна одержать победу в войне.

Отметим, что в ходе пресс-конференции с коллегой из Финляндии Александром Стуббом президент сообщил, что россияне на 1 июня планируют набрать в армию Путина 300 000 солдат.

Ранее Зеленский рассказал, когда ВС РФ могут пойти в контрнаступление.