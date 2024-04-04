Как информирует «НБН», по состоянию на 07 часов утра данные о трагических последствиях вражеских обстрелов города Харьков выглядят следующим образом: четыре человека погибли, еще двенадцать получили ранения. Данные об этом подтверждают в ГСЧС Украины, а также руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов в ТГ-канале.

В числе погибших – три спасателя и одна гражданская женщина.

Стоит отметить, что последствия первой волны обстрела Россией города Харькова выехали ликвидировать сотрудники ГСЧС. Когда спасатели были уже на месте и разбирали завалы и гасили возникший пожар, оккупанты нанесли очередные удары, в результате чего 3 бойца Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины погибли.

Отмечается также, что двое спасателей погибли на месте вражеского обстрела, еще один скончался, когда его доставляли в медицинское учреждение.

Напомним, ранее мы уже сообщали о вечернем обстреле Белгорода.