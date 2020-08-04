Правила пересечения КПВВ «Станица Луганская» изменены: Пасечник принял новое решение

Главарь «ЛНР» Леонид Пасечник решился на изменение правил пересечения в «Станице Луганской». Отныне люди, въезжающие на территорию «республики» со стороны Украины могут делать это беспрепятственно. Однако это только одно из нововведений.

Об этой информации сообщил портал «Схiд», передает «НБН».

Согласно опубликованному указу, жители подконтрольной Киеву Украины могут прибывать на территорию «ЛНР» беспрепятственно. Кроме того, можно прибывать в «республику» с целью получения финансовой помощи отдельным категориям людей, которые оказались в сложном жизненном положении. Как сообщили сепаратисты, все это будет происходить благодаря средствам «Госбюджета ЛНР» в рамках реализации Гуманитарной программы, созданной для воссоединения Донбасса.

Другие подробности в данный момент неизвестны. Кроме того, неизвестно, когда точно будет работать КПВВ по новым правилам. Ориентировочно после принятия решения должно пройти от нескольких дней до недели, чтобы все пришло в силу. В интернете же пока ничего не сообщили по этому поводу.

Напомним, что ждет «Л/ДНР» в составе Украины: министр удивил смелым заявлением насчет будущего «республик».