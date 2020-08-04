Правила пересечения КПВВ «Станица Луганская» изменены: Пасечник принял новое решение

Общество
Родион Власов0
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Главарь «ЛНР» Леонид Пасечник решился на изменение правил пересечения в «Станице Луганской». Отныне люди, въезжающие на территорию «республики» со стороны Украины могут делать это беспрепятственно. Однако это только одно из нововведений.

Пункт пропуска
Пункт пропуска. Фотo — v.variant.com.ua

Об этой информации сообщил портал «Схiд», передает «НБН».

Согласно опубликованному указу, жители подконтрольной Киеву Украины могут прибывать на территорию «ЛНР» беспрепятственно. Кроме того, можно прибывать в «республику» с целью получения финансовой помощи отдельным категориям людей, которые оказались в сложном жизненном положении. Как сообщили сепаратисты, все это будет происходить благодаря средствам «Госбюджета ЛНР» в рамках реализации Гуманитарной программы, созданной для воссоединения Донбасса.

Другие подробности в данный момент неизвестны. Кроме того, неизвестно, когда точно будет работать КПВВ по новым правилам. Ориентировочно после принятия решения должно пройти от нескольких дней до недели, чтобы все пришло в силу. В интернете же пока ничего не сообщили по этому поводу.

Напомним, что ждет «Л/ДНР» в составе Украины: министр удивил смелым заявлением насчет будущего «республик».


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