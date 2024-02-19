В понедельник, 19 февраля, российское пропагандистское агентство «РИА Новости» написало, что «главу» так называемой «Луганской народной республики» пытались ликвидировать, информирует «НБН».

Псевдожурналисты ссылаются на заявление главы войск радиационной, химической и биологической защиты страны-агрессора Игоря Кириллова. Генерал-лейтенант сообщил, что 5 декабря прошлого года ставленник Кремля на временно захваченной Луганщине получил тяжелое отравление фенольными соединениями.

Рупоры Кремля обвинили в покушении на Пасечника ВСУ. По версии российских пропагандистов, защитники якобы применяют токсичные соединения не только на поле боя, но и для проведения терактов.

Напомним, в начале февраля в результате прилета по кафе в Лисичанске Луганской области на «концерт Кобзона» отправился «министр ЧС ЛНР». СМИ сообщили подробности ликвидации коллаборанта.