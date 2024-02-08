Telegram-канал ASTRA российских независимых журналистов рассказал, что в «ЛНР» нетрезвый оккупант расстрелял своих «друзей». В результате инцидента ВС РФ понесли потери, информирует «НБН».

Сообщается, что в районе села Курячовка ночью 7 февраля обнаружили тела двух «освободителей». Один захватчик был госпитализирован с огнестрельным ранением грудной клетки. Выживший боец армии Путина признался, что они с товарищами в поле около 03:00 ночи выпивали.

В какой-то момент между оккупантами вспыхнула ссора, один из них схватился за автомат и открыл огонь по своим «друзьям». В результате два захватчика сразу же отправились на «концерт Кобзона», а одному повезло стать «грузом 300».

«Освободителя», который расстрелял своих сослуживцев, задержали.

Напомним, что 5 февраля подобный смертельный инцидент с участием бойцов ВС РФ произошел в Курской области, был убит контрактник.