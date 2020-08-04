Пушилин обвинил Украину в плачевном состоянии угольной отрасли в ОРДО

«Глава» псевдореспублики признал, что шахты в ОРДО находятся в ужасном состоянии. Но виновата в этом, уверяет Пушилин, — Украина.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Донбасский кейс«.

На днях Денису Пушилину пришлось признать неприятную для себя правду и оправдываться за упадок угольной отрасли и проблемы с выплатами зарплат для шахтеров ОРДО:

«Шахты «ДНР» в плачевном состоянии, потому что работаем по технологиям 50-60-х годов. За 24 года, когда была территория Украины, они только распиливали дотации и ничего не делали. А у нас ситуация обострилась, потому что мы непризнанные и некому сбывать уголь. А сейчас ещё ситуация с коронавирусом в мире», — оправдывался «глава ДНР».

Он добавил, что добиться рентабельности шахт можно одним способом — обогащением угля, чтобы он мог стать конкурентноспособным:

«Потому что сейчас шахты — это убыточное дело», — констатировал Пушилин.

В Telegram-канале отмечают, что подобные речи Пушилин озвучивал уже не один раз и всегда у него виновата Украина, а теперь вот ещё и коронавирус получил статус виновника:

«Но ни для кого не секрет, что уголь из ОРДЛО стал ненужен главному покупателю — России. Квоты сокращены, Кремль продвигает программу по сокращению шахт. И в «ДНР», и в «ЛНР» закрыли десятки шахт, которые обеспечивали работой тысячи горняков. Теперь многие вынужденные ехать на заработки в РФ, потому что всё, что им предлагают взамен, к примеру в «ЛНР» — это работа в ЖКХ за копейки».

Напомним, ранее мы писали, что жители «ДНР» возмущены, как «власть» обходиться с местными шахтерами.