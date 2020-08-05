МКИП предупреждает о мошеннике, который называется "уполномоченным" министерства

05.08.2020 13:53

Укринформ

В последнее время в Министерство культуры и информационной политики (МКИП) поступают сообщения о попытках мошенников влиять на проведение учреждениями сферы культуры публичных закупок.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба МКИП.

«Лицо, идентифицированное как Трохименко Дмитрий Леонидович, называясь «уполномоченным от МКИП» пытается психологически давить на заказчиков торгов, чтобы склонить их к признанию победителем лоббированной им компании-участника. Подчеркиваем, что это лицо не имеет к министерству никакого отношения. МКИП никого не уполномочивало на такие действия », — говорится в сообщении.

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В МКИП подчеркнули: использование названия центрального органа исполнительной власти любыми лицами для удовлетворения собственных интересов недопустимо. Такие действия могут квалифицироваться как мошенничество и умышленная дискредитация органа государственной власти.

Фото: wikipedia.org

По материалам: ukrinform.ru