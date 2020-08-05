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Рынок репетиторства в Украине растет? Это симптом провала системы образования…

Аналитика

05.08.2020 13:14

Укринформ

Репетитор «подтягивает, натаскивает», а нормальное обучение должно раскрыть реальные способности и жизненное призвание ребенка

После того, как закончилось ВНО-2020, в центре оценивания качества образования показали, что уже не первый год наблюдают неэтичную ситуацию, когда репетиторы отнимают баллы у участников тестирования. То есть они фактически участвуют в ВНО наравне с учениками, получают высший балл, а ученики, соответственно опускаются ниже в рейтинговой шкале. Подробнее об этой неприемлемой ситуации рассказал в интервью Валерий Бойко, руководитель Украинского центра оценивания качества образования. «Например, максимальный возможный балл, который можно набрать за тест по украинскому языку и литературе — 104, а среди участников ежегодно есть около 10 человек, которые набрали бы, например, 95 баллов и оказались бы на высшей ступени. А тут один репетитор (он же имеет право зарегистрироваться на прохождение ВНО, чтобы использовать результат в качестве «рекламного хода». — Ред.) набирает максимально возможный балл из максимально возможного и получает 200 баллов! Если бы он не пришел, то 10 детей получили бы 200 баллов и имели бы значительно лучшие шансы на поступление в заведения высшего образования», — объяснил Бойко.

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Валерий Бойко

С такой «рекламой» явно надо что-то делать. Но не время: если для одних «вступительный забег» сейчас на финальной стадии (то есть осталось подать документы и дождаться ответа от вузов), то для выпускников следующего года он только начинается. И у большинства традиционно именно с выбора… репетиторов.

Английский, математика и украинский язык самые востребованные

Рынок репетиторства в Украине пока развивается стремительно, особенно его «подгоняет» необходимость готовиться к сдаче ВНО. Об этом свидетельствует и большое количество специализированных сервисов для поиска репетиторов (BUKI, «Ваш репетитор», Preply (больше специализируется на иностранных языках), Yellow Hill), и создание отдельных разделов по поиску репетиторов на сайтах, которые ранее на этом сервисе не специализировались, например, на оlx или Kabanchik.ua.

Самым популярным предметом для индивидуальных занятий остается английский язык, а также математика, украинский язык, немецкий, польский. Например, на сайте BUKI 2802 анкеты репетиторов по английскому языку, 1559 по математике, 992 по украинскому языку. На сайте «Ваш репетитор» 3729 анкет желающих «натаскивать» по английскому языку, 1819 анкет по математике, 844 — по украинскому.

Цены же найдутся на любой кошелек и уровень требований. К примеру, самые дорогие услуги репетитора с международным опытом преподавания английского (и других предметов) на сайте BUKI — 700 гривень в час. В анкете преподавателя Егора Г., говорится, что это «высокоэффективные курсы французского, русского и украинского языков по эксклюзивной швейцарской методике для детей, подростков и взрослых». Сам преподаватель закончил магистратуру Женевского университета, у него больше 10 лет опыта работы. Самые низкие цены на репетиторство традиционно у студентов, подрабатывающих параллельно с учебой — в пределах 80-100 гривень за час занятия. Но самый большой выбор репетиторов в ценовом диапазоне 200-250 гривень в час.

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Николай Скиба

Когда репетиторы дают некие гарантии результатов учебы, то обычно речь идет об уровне сдачи тестов их прежними учениками. К примеру, в Репетиторском центре Yellow Hill утверждают, что средний балл ВНО у их учеников — 182. Правда, эксперт образовательного направления Института будущего Николай Скиба в комментарии Укринформу говорит, что стопроцентной гарантии успешного прохождения тестирования быть не может, ведь эффективность подготовки зависит как от навыков преподавателя, так и от желания и возможностей ученика, и даже от внешних обстоятельств, которые могут выбить абитуриента из колеи перед ВНО. «Репетитор может только сказать, что он готов сделать для успеха ученика, может проконтролировать, должен ответить на вопросы ученика, выявить «пробелы» в знаниях и их заполнить, но не может расписываться за окончательный результат в полной мере. Вибирая репетитора, следует также учитывать, насколько он готов коммуницировать, разбирается в предмете и владеет современными подходами», — подчеркивает эксперт.

Спрос на репетиторов за время карантина вырос на 60% и будет расти дальше

По данным онлайн-сервиса заказа услуг Kabanchik.ua, в 2020 году с января по июль украинцы создали 12 500 заказов на услуги онлайн-репетиторов. Это на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост спроса объясняется закрытием школ из-за карантина. Чаще всего искали преподавателей по школьным предметам, иностранных языков и даже автоинструкторов. (Интересно: как это учить водить машину онлайн? — Ред.)

Почти на 60% вырос спрос на преподавателей «школьных» предметов — 1400 заказов. Средний чек (за час занятия всех репетиторов) составил 719 грн. Подготовка к ВНО — одна из самых популярных услуг. "В связи с закрытием школ родители ищут учителей, которые смогли бы давать уроки онлайн. Ведь несмотря на карантин ВНО никто не отменял", — рассказывает Укринформу Ольга Сорока, руководитель отдела маркетинга Kabanchik.ua.

У репетиторов иностранных языков — +1129 заказов. Это лишь на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена за одно занятие стартует от 200 грн. Среди всех онлайн-преподавателей репетиторы по иностранному языку наиболее оплачиваемые. Средний чек — 888 гривен, рассказали специалисты онлайн-сервиса.

Почему так (в разы!) отличается среднее предложение (200-250) от среднего чека (719 — 888)? Можем с большой вероятностью предположить, что здесь срабатывает хорошо известный эффект маркетинга: сначала реклама, которая призвана поощрить клиента к общению, а затем — конкретная договоренность, предусматривающая всевозможные «накрутки». Вот и получаются такие «ножницы»…

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Ирина Егорченко

Ирина Егорченко, старший научный сотрудник института математики НАНУ, которая следит за рынком репетиторства и образования, прогнозирует, что после карантина больше родителей будут переводить детей на "настоящее" частное дистанционное образование и обращаться к репетиторам — поняв, что качество обучения в «обычных» школах очень низкое в любом режиме — оффлайн или онлайн.

«Когда Лилия Гриневич осудила репетиторство и призвала запретить репетиторство школьных учителей. Но сейчас именно репетиторство — это единственное, что хоть как-то обеспечивает качество образования для тех, у кого нет нескольких тысяч долларов в месяц на качественную частную школу или способностей для успешной учебы в специализированной (хотя и ученики специализированных школ сейчас массово берут репетиторов по профильным предметам)», — считает ученый.

Рост рынка репетиторства — приговор системе образования в Украине

Казалось бы, качественная система образования должна быть такой, чтобы выпускники учебных заведений не нуждались в подтягивании репетиторами. По крайней мере те, кто учатся на отлично или хорошо. Но в реальности именно те ученики, которые хорошо учатся, стараются еще больше подтянуть свои знания. Эксперт образовательного направления Института будущего Николай Скиба говорит, что по сути, необходимость обращаться к репетиторам — это приговор отечественной системе образования. «С каждым годом растет количество репетиторов, это означает, что на них есть спрос, а значит — школа не справляется с теми задачами, которые на нее возложены. То есть работать так, чтобы ученики получали знания, которые могут быть подтверждены экзаменами. Поэтому, возможно, это приговор всей системе образования. Она построена так, что ученикам в голове постоянно нужно держать исторические даты, формулы по математике, физике без привязки к реальным потребностям жизни. То есть все время учеников уходит на то, чтобы обслуживать эту свою «базу данных». Почему не сделать экзамены такими, чтобы они готовили к продолжению обучения, при трудоустройстве и в других сферах жизни? Но программа построена так, что ее усвоение противоречит здоровым человеческим инстинктам. А это оборачивается стрессовыми расстройствами, перегрузкой нервной системы и т.д.», — отмечает эксперт. Он добавляет, что молодые люди очень быстро и с легкостью осваивают то, что им действительно интересно — к примеру соцсети или видеоигры и держат в голове десятки имен популярных блогеров, названия и обложки игр, составляют многоходовые стратегии достижения успеха в чем-либо. «Так они удовлетворяют свои базовые потребности — возможность видеть результаты усилий, получать одобрение, быть принятым, получать радость. Такой же принцип должен быть перенесен в образование», — заключает Николай Скиба.

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Маричка Артыш

Маричка Артыш, основательница школы профессионального и личностного развития для подростков Life & Work School схожего мнения. «Без желания учиться никакое репетиторство не поможет, больше того — оно искажает представление ребенка о самой учебе и личной ответственности за ее результат (и это накладывает отпечаток на всё в жизни). Если задача школьного образования — формировать характер и давать знания, то репетиторство здесь совсем не подходит», — говорит Маричка Артыш. Она делится своим опытом того, как в ее семье подходили к образованию: «У нас было двое выпускников, дочь заканчивала школу в 2011 году, сын в 2020-м. Оба были «середнячки» на уровне гимназии — в обычной школе уровень был бы "выше среднего", но учились без репетиторов. В результате старшая в 11 классе поняла, чего она хочет (и здесь речь не столько о специальности, сколько о желании "как жить дальше"), и так самоотверженно готовилась, что самостоятельно сдала ВНО на 199 и 198. А сын ВНО фактически "провалил "(за исключением предметов, где учителя при обучении его поддерживали, а не демотивировали). И это было для него пока лучшим жизненным уроком! Он испугался и, надеюсь, все-таки осознал, что жизнь не "халява", как он себе представлял, и начал "искать себя". Поэтому сейчас самостоятельно подбирает направление, в котором хотел бы практически попробовать себя в учебе после школы».

В заключение хочется сказать, что, пожалуй, сказанное Маричкой Артыш правильно. Возможно, в школе надо учить искать себя, свои таланты и прислушиваться к интересам перед тем, как определиться с продолжением образования. К сожалению, наша система образования пока этого не предусматривает.

Юлия Горбань, Киев

По материалам: ukrinform.ru