Зеленский присоединится к созданию памятника Каденюку — ОП

05.08.2020 16:47

Укринформ

Президент Владимир Зеленский присоединится к созданию памятника первому космонавту независимой Украины, Герою Украины Леониду Каденюку.

Как передает Укринформ, об этом сообщил в Фейсбуке Офис Президента Украины.

«Славная личность Леонида Каденюка навсегда вписала нашу страну в историю исследования космоса и укрепила международный авторитет государства. На похоронах Леонида Константиновича было немало политиков самого высокого уровня, но никто из них не смог решить вопрос надлежащего почтения памяти великого украинца. Такое отношение к своим героям со стороны государства недопустимо. Мы это изменим», — цитирует Президента его пресс-служба.

В ОП напомнили, что 28 января, в день рождения Леонида Каденюка, Владимир Зеленский поручил правительству решить вопрос финансирования мемориала. Имеющийся в действующем законодательстве механизм является достаточно сложным и забюрократизированным, следовательно, может затянуть процесс создания памятника за государственный счет на несколько лет.

«Мы не можем и не будем ждать еще два, три или четыре года, чтобы на могиле Героя Украины наконец появился памятник. Мы сделаем это за личные средства», — сказал Глава государства.

В ОП отметили, что архитектурный проект монумента существует давно — семья Каденюков разработала его самостоятельно. Для сбора средств на установку памятника семья также создала собственную общественную организацию и благотворительный фонд.

«Глава государства совместно с работниками Офиса Президента и правительства сделает взнос в благотворительный фонд и будет способствовать организации установки монумента», — сообщили в пресс-службе.

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Открытие памятника запланировано на 19 ноября — дату, когда Леонид Константинович совершил полет на шаттле «Колумбия».

Кроме того, готовится серия государственных инициатив по увековечению памяти выдающегося украинского астронавта. Сейчас разрабатывается концепция проекта чествования его памяти, над созданием которой совместно работают Офис Президента и Министерство культуры и информационной политики. Ее воплощение запланировано к 70-летию Леонида Каденюка.

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Леонид Каденюк (28 января 1951 г. — 31 января 2018 г.) — украинский летчик-испытатель, космонавт, генерал-майор авиации, первый и единственный астронавт независимой Украины.

По материалам: ukrinform.ru