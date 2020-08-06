Массовые протесты, жесткий карантин, новое наступление России: эксперты рассказали, что ждет Украину этой осенью
Фонд «Демократические инициативы им.Илька Кучерива» опросил 75 украинских общественных деятелей, аналитиков и журналистов. Их попросили спрогнозировать, что может ожидать Украины уже в ближайшие месяцы.
Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Фонд «Демократические инициативы им.Илька Кучерива».
И, по мнению экспертов, есть большая вероятность, что осенью 2020 года Украина погрузится в массовые протесты. Высока также вероятность того, что страна снова окажется в жестких карантинных условиях.
В процентном соотношении всё выглядит так:
- вероятность массовых акций протеста — 61%
- вероятность жесткого карантина — 45%
- вероятность ультиматума от РФ и угрозы начать новое наступление на Донбассе или со стороны Крыма — 39%
- вероятность увольнения в. и. о. главы МОН Сергея Шкарлета — 39%
- вероятность увольнения Генпрокурора Ирины Венедиктовой — 32%
- вероятность ареста Петра Порошенко — 29%
- вероятность прекращения сотрудничества с МВФ — 29%
- вероятность отмены национализации «ПриватБанка» — 26%
- вероятность роспуска парламента — 24%
- вероятность увольнения главы МВД Арсена Авакова — 23%
- вероятность отставки президента Украины Владимира Зеленского — 17%
Напомним, ранее мы писали, что рейтинг Зеленского упал ещё на 4%.
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