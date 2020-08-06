Массовые протесты, жесткий карантин, новое наступление России: эксперты рассказали, что ждет Украину этой осенью

Фонд «Демократические инициативы им.Илька Кучерива» опросил 75 украинских общественных деятелей, аналитиков и журналистов. Их попросили спрогнозировать, что может ожидать Украины уже в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Фонд «Демократические инициативы им.Илька Кучерива».

И, по мнению экспертов, есть большая вероятность, что осенью 2020 года Украина погрузится в массовые протесты. Высока также вероятность того, что страна снова окажется в жестких карантинных условиях.

В процентном соотношении всё выглядит так:

вероятность массовых акций протеста — 61%

вероятность жесткого карантина — 45%

вероятность ультиматума от РФ и угрозы начать новое наступление на Донбассе или со стороны Крыма — 39%

вероятность увольнения в. и. о. главы МОН Сергея Шкарлета — 39%

вероятность увольнения Генпрокурора Ирины Венедиктовой — 32%

вероятность ареста Петра Порошенко — 29%

вероятность прекращения сотрудничества с МВФ — 29%

вероятность отмены национализации «ПриватБанка» — 26%

вероятность роспуска парламента — 24%

вероятность увольнения главы МВД Арсена Авакова — 23%

вероятность отставки президента Украины Владимира Зеленского — 17%

Напомним, ранее мы писали, что рейтинг Зеленского упал ещё на 4%.