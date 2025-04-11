Результаты соцопроса 21 Research Center, проведенного в начале месяца, показали, что большинство жителей Венгрии не хотят, чтобы Орбан продолжал занимать должность главы правительства, информирует издание «НБН» со ссылкой на 24.hu.

Наибольшую поддержку граждан имеет лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр, свой голос оппозиционному политику отдали 39% участников исследования. Второе место занял независимый депутат Акош Кадхази, за него проголосовали 32% респондентов. На третьем месте оказался премьер-министр.

Также венграм предложили выбрать, кого они хотели бы видеть главой правительства – Орбана или Мадьяра. Оппозиционный политик набрал 37% в то время как премьер – 33%.

Напомним, что весной прошлого года в Будапеште вспыхнули масштабные протесты. Граждане требовали отставки Орбана и главного прокурора после того, как в Сеть попали аудиозаписи, которые свидетельствовали о коррупции в венгерском правительстве.

Как сообщалось, социологи КМИС выяснили, сколько украинцев разочаровались в президенте США Дональде Трампе, который обещал быстро закончить войну.