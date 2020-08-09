В Украине планируют развивать посмертное донорство — Степанов

09.08.2020 11:59

Укринформ

В Украине планируют использовать посмертное донорство для развития системы трансплантации органов.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 9 августа.

"Основные приоритеты развития трансплантации — это существенное ее увеличение путем развития посмертного донорства и расширения видов органной трансплантации. У нас еще не проведена ни одна трансплантация легких, я считаю, что силами именно наших специалистов эти операции могут быть сделаны", — сказал Степанов

Он отметил, что Минздрав планирует существенное увеличение трансплантации костного мозга.

По его словам, для развития трансплантации необходимо создать соответствующую базу, возможности для построения системы, и в Минздраве есть четкий план на этот счет. "Нам надо построить трансплант-координацию и логистику, развитие этой системы зависит не только от Министерства здравоохранения. Здесь будут привлечены и гражданская авиация, и гражданский транспорт ГСЧС, и автотранспорт Нацполиции, чтобы мы максимально быстро могли доставить соответствующий орган человеку, который в нем нуждается ", — сказал министр.

Он отметил, что в Украине необходимо подготовить больше специалистов и команд, которые будут делать трансплантацию, поскольку у нас система трансплантаций еще не очень развита. Больницы также необходимо обеспечить специальным оборудованием и медизделиями для осуществления трансплантаций.

По словам Степанова, в 2021 году в Украине планируют втрое увеличить количество трансплантаций почек, печени — в четыре раза, сердца — в восемь раз.

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Министр обратил внимание, что цель Минздрава — достичь трансплантационной независимости Украины до 2023 года. Это означает, что страна в полном объеме будет обеспечивать трансплантацией всех граждан, которые в этом нуждаются, и для этого им не надо ехать за границу.

7 августа Степанов сообщил, что в Украине впервые сделана операция по трансплантации поджелудочной железы.

По материалам: ukrinform.ru