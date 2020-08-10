Этим знакам Зодиака судьба готовит удачу с 12 по 19 августа: гороскоп от Тамары Глобы

Всегда, когда ждешь перемен к лучшему, и они приходят, это приносит особую радость и удовлетворение.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на express-novosti.ru.

Астролог Тамара Глоба предсказала удачу трем зодиакальным представителям в период с 12 по 19 августа. Их жизнь в этот период резко изменится в лучшую сторону.

Телец

Тельцам, не смотря на определенную напряженность, этот период будет весьма благоприятствовать. По заверению Глобы, они сами поймут необходимость кардинальных перемен в своей жизни и задействуют весь имеющийся арсенал инструментов для реализации задуманного. Тельцы сумеют выйти из зоны неудач и кардинально изменить свою жизнь к лучшему.

Водолей

Для Водолеев это будет период проявления наивысшей активности, что несомненно претворит все намеченные планы в реальность. Помощниками им в этом будут самоуверенность, решительность и сила воли. Не подведет представителей этого знака и интуиция. Все это вместе взятое позволит Водолеям круто изменить свою жизнь и добиться прекрасных финансовых результатов.

Весы

Для Весов не только этот период, но и весь остаток августа будет способствовать для кардинальных перемен в лучшую сторону. Появится прекрасный шанс для осуществления заветной мечты. Тамара Глоба советует им быть готовыми к различным приятным сюрпризам и не боясь перемен идти навстречу своей удаче.

Ранее сообщалось о том, что Павел Глоба назвал Зодиаков, для которых конец лета будет удачным.