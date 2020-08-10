Финансовая компания помогает в лечении раненого снайпером бойца

10.08.2020 14:56

Укринформ

Мать раненого в зоне проведения операции Объединенных сил бойца Александра Дударева и Черниговский центр реабилитации обратились к финансовой компании Moneyveo за помощью на лечение.

Как сообщили корреспонденту Укринформа в Moneyveo, компания решила предоставить такую ​​помощь.

Сержант 10-й горно-штурмовой бригады Александр Дударев был ранен выстрелом снайпера в голову. «Ранение оказалось слишком тяжелым и требует длительной терапии, а у нас не хватает средств. Сейчас Саша проходит физическую реабилитацию в центре NEXT STEP UKRAINE в Ирпене», — сообщила мать сержанта.

Как отметили в компании Moneyveo, которая занимается микрокредитованием в интернете, кроме помощи этой семье, компания уже оплатила лечение в Институте медицины труда сержанта 169 центра «Десна» Андрея Шурубура. Также Moneyveo стабильно финансирует благотворительный фонд «Армия SOS» и активно участвует в благотворительных проектах.

Компания регулярно сотрудничает с Региональным разведывательным центром «Север» в Черниговской области, обеспечивая его современной оргтехникой, сообщили Укринформу в разведцентре.

«В течение последнего года Moneyveo передала разведцентру «Север» плоттеры, принтеры, ноутбуки и другую офисную технику, которая очень облегчает и ускоряет наши рабочие процессы. Украинская армия нуждается в новом, качественном оборудовании. Поддержка бизнеса имеет большое значение», — рассказал командир разведцентра Евгений Коутний.

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Также компания подписала Меморандум о сотрудничестве с Черниговским областным центром комплексной реабилитации и обслуживания участников боевых действий, членов их семей и семей погибших. В рамках совместной работы запланирован ряд проектов: финансирование социальной, психологической, физической реабилитации и стационарного лечения в медицинских учреждениях участников АТО/ООС.

«Очень важно, чтобы крупный бизнес поддерживал наших бойцов и людей, пострадавших в результате военного конфликта. Ветераны и их семьи постоянно обращаются к нам. Но они ограничены в финансировании и лечение задерживается», — сообщила директор Черниговского центра реабилитации Юлия Дмитренко.

Кроме того, недавно при участии компании разработали несколько образовательных проектов для ветеранов, которые после возвращения к мирной жизни почувствовали, что теряют квалификацию.

«В 2019 году совместно с Киевской школой экономики команда Moneyveo подготовила для ветеранов АТО бесплатный образовательный видеокурс по современному онлайн-маркетингу. Обучение поможет ребятам самореализоваться — преодолеть неуверенность перед открытием своего бизнеса и сделать шаг к новым возможностям в мирной жизни», — рассказали в компании.

Компания Moneyveo — это финансовая организация, лидер онлайн-кредитования в Украине, где работает с 2013 года. Клиентами сервиса уже стали более 930 тыс. человек. Компания получила награды PaySpace Magazine Awards как лучший украинский fintech-стартап и Украинскую народную премию в области финансов как лучший сервис кредитов онлайн.

Фото: пресс-служба компанії

По материалам: ukrinform.ru