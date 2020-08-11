Дела Майдана: ГБР завершило расследование дела против киевского экс-прокурора

11.08.2020 18:49

Укринформ

Следователи управления по расследованию дел Майдана ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего прокурора отдела прокуратуры Киева, который сейчас занимается адвокатской деятельностью.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Государственное бюро расследований в Фейсбук.

По данным ГБР, бывший прокурор подозревается в незаконном препятствовании проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенном должностным лицом по предварительному сговору с группой лиц; злоупотреблении служебным положением; служебной подделке, а также в привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, объединенном с обвинением в совершении особо тяжкого преступления.

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По данным следствия, 21 января 2014 года обвиняемый, находясь в должности прокурора, действуя в сговоре со своими руководителями и следователями милиции, безосновательно согласовал сообщение о подозрении в массовых беспорядках двум незаконно задержанным участникам Евромайдана. В результате чего к протестующим была противоправно применена мера пресечения — содержание под стражей.

На данный момент сторонам открыты материалы дела.

По материалам: ukrinform.ru