Это вы бахнули керосин в свой костер — Богдан обвинил власть в поджоге своего автомобиля

Бывший глава Офиса президента прокомментировал ночной поджог своего автомобиля Тесла S и даже обнародовал видео инцидента.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Facebook Андрея Богдана.

Он подтвердил информацию от СМИ, что этой ночью в столице сгорел именно его автомобиль:

«Сгорел мой любимый автомобиль… Утрата тяжелая, но я не собираюсь сильно переживать об этом. Ну естественно, всех интересует: кто и зачем поджег мой транспорт?».

Экс-глава ОП отметил, что сегодняшнее событие — это только один из моментов среди нескольких уголовных дел против него и его друзей:

«Такой шаг я расцениваю как угрозу со стороны власти. Вижу в этом некий символизм, потому что ровно 6 месяцев назад я ушел из ОПУ. Прекрасно понимаю, что заказчик поджога явно связан с криминалом, а его соучастники находятся в кабинетах на Банковой… Но, дорогие мои! Кризисными историями здесь занимаюсь я. Чтобы вы поняли я переведу — это вы бахнули керосин в огонь».

Сьогодні вночі невідома особа підпалила мій улюблений і задекларований автомобіль — Тесла S))) Хоча втрата важка… Gepostet von Андрей Богдан am Dienstag, 11. August 2020

Богдан подытожил, что теперь будет выводить своих обидчиков на чистую воду:

«Буду стараться обеспечить вам комфортные условия в местах отбывания наказания… Хотя нет, не обещаю, что будет комфортно».

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве сгорел автомобиль Андрея Богдана.