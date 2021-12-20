Об этом пишет «НБН» ссылаясь на интервью Богдана для Натальи Влащенко.



Оказывается, именно Андрей Богдан привел в ряды пропрезидентской партии Давида Арахамию:



«Это моя самая страшная ошибка. Мне сегодня реально стыдно смотреть в зеркало, что именно я привел Арахамию в партию».



Как признался экс-глава ОПУ, с Арахамией он познакомился в 2014 году, когда занимался волонтерством и ездил на фронт:



«Энергетически мне Давид Арахамия очень понравился. Он не просто что-то рассказывал и возил каски. Мы вместе грузовики возили из Норвегии, бронировали их… это был риск, всем занимались молодые студенты. Ездили ночью, воевали с этими пограничниками и привозили необходимое на фронт».



Как уточнил Богдан, в то время Арахаимя хорошо выполнял свою работу и горел желанием помочь Украине. Но всё изменилось, когда Арахамия пришел в политику и его окружили большие деньги, подытожил Богдан:



«Когда рядом с тобой большие деньги, то твое желание помочь превращается в три серебряника».

Напомним, ранее Андрей Богдан рассказал, почему Зеленский уволил Авакова.