Данилов — об образовании: В военно-промышленном комплексе не хватает специалистов

12.08.2020 18:07

Укринформ

Совет национальной безопасности и обороны провел анализ системы высшего образования в Украине в контексте нацбезопасности и завтра представит его Президенту и Премьер-министру.

Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов во время круглого стола в Укринформе на тему: «Технологии асимметричного противодействия внешней агрессии и пути их эффективного развития».

«Силами аппарата СНБО мы сделали анализ, который только что получили, его пока нет ни у Президента, ни у Премьер-министра. Завтра мы будем его отправлять. Это анализ системы высшего образования и государственного заказа на подготовку специалистов научных, научно-педагогических и рабочих кадров именно в контексте национальной безопасности. Потому что без людей, без мозга мы с вами победу не одержим. Главное — это профессиональные люди», — рассказал Данилов.

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По его словам, анализ образования даст понимание куда надо двигаться. «Подготовка современных высококвалифицированных кадров — это вопрос номер один, к сожалению, я могу сказать, что мы много готовили специалистов в различных сферах нашего хозяйства. Что касается военно-промышленного комплекса, высококвалифицированных специалистов у нас очень мало, и это факт. Мы понимаем, что весь мир сегодня воюет мозгом. Чтобы не происходило — будь то биологическая, будь то кибер, информационная или гибридная война — это влияние на мозг человека. Нам нужно давать на это ответ», — подчеркнул секретарь СНБО.

По материалам: ukrinform.ru