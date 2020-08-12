Экс-депутата Шепелева приговорили к семи годам за побег из-под стражи

12.08.2020 13:59

Укринформ

Деснянский районный суд Киева приговорил бывшего народного депутата Александра Шепелева к семи годам тюрьмы за взятку и побег из-под стражи.

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает Укринформ.

"Приговором Деснянского райсуда Киева… народный депутат Верховной рады Украины V и VI созывов признан виновным в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу и побеге из-под стражи и приговорен к 7 годам лишения свободы со штрафом 8500 грн с конфискацией всего имущества", — говорится в сообщении.

Следствием установлено, что обвиняемый, находясь под стражей, дважды в течение июня-июля 2014 года предоставил неправомерную выгоду инспектору Киевского следственного изолятора, который исполнял обязанности начальника караула, за беспрепятственное пользование мобильным телефоном и создание таким образом условий для побега. Действуя по предварительному сговору с другими лицами, в частности с конвоирами СИЗО, он бежал из Киевской городской больницы скорой медицинской помощи.

Сейчас экс-депутат находится под стражей. В судах слушаются еще несколько дел в отношении его по фактам организации умышленных убийств, организации вооруженной банды, завладения государственными средствами, покушения на убийство свидетеля обвинения, организации фальсификации уголовного дела и др..

Приговор Деснянского райсуда еще не вступил в законную силу.

Как сообщалось, бывшего народного депутата Александра Шепелева служащие СБУ задержали 8 февраля 2018 года под Киевом. Его подозревали в хищении госимущества, сотрудничестве с ФСБ России, покушении на убийство и организации заказного убийства.

Впоследствии Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Шепелеву в виде содержания под стражей на два месяца без права внесения залога.

Впервые Шепелев был объявлен в розыск в январе 2013 года по подозрению в причастности к хищению средств "Родовід Банку" на сумму более 220 миллионов гривень.

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Кроме того, экс-депутат фигурировал в делах об убийстве главы наблюдательного совета "АвтоКразБанк" Сергея Кириченко в январе 2003 года и о покушении на жизнь бывшего акционера "Родовід Банку" Сергея Дядечко.

Шепелев бежал в Венгрию, которая в марте 2014 года выдала его Украине. Однако в июле того же года он бежал из-под ареста из больницы вместе с конвоиром в Россию.

В марте 2015 года Шепелев был задержан российскими правоохранительными органами, а суд разрешил экстрадировать его в Украину. Впрочем, экстрадиция так и не состоялась, а в августе 2016 года он был освобожден от российского СИЗО.

Тогда же стало известно, что Главная военная прокуратура Украины открыла против экс-депутата дело о государственной измене, поскольку заподозрила его в переходе на службу в ФСБ России.

По материалам: ukrinform.ru