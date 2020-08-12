Суд назначил участнице АТО "Пуме" залог в почти 170 тысяч

12.08.2020 18:07

Укринформ

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения бывшей военной Инне Грищенко (позывной «Пума») в виде залога в размере более 168 тысяч гривень, а также обязал ее носить электронный браслет.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил ее адвокат Виталий Ковальчук.

"Сегодня Печерским судом избрана мера пресечения в отношении Грищенко в виде залога, с дополнительным возложением на нее обязанностей носить электронный браслет, и так далее. Размер залога — минимальный, ориентировочно 168 тысяч гривень", — сказал Ковальчук.

Со своей стороны, сама Грищенко в Фейсбук уточнила, что размер залога, который ей определил суд — 168160 грн, а также, что суд обязал ее воздержаться от общения со свидетелями и не выезжать из Киева.

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По ее словам, она вместе с защитой готовить апелляцию на это решение суда.

Как сообщалось, супругов добровольцев АТО — Инна и Владислав Грищенко — подозревают в покушении на бизнесмена в городе Косов Ивано-Франковской области в 2018 году.

15 июля 2020 прошедшее действие меры пресечения для Инны Грищенко, и с нее сняли электронный браслет и все обязанности.

По материалам: ukrinform.ru