Зеленский надеется, что до конца его каденции учителя будут больше зарабатывать
Зеленский надеется, что до конца его каденции учителя будут больше зарабатывать
12.08.2020 19:04
Укринформ
Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что до конца его каденции ситуация с оплатой труда педагогических работников изменится к лучшему.
Об этом он сказал на встрече с выпускниками школ, которые набрали больше всего баллов по результатам ВНО, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-служба главы государства.
«Наши учителя должны больше зарабатывать, и под конец каденции все должны это почувствовать. Люди, которые передают знания, должны быть счастливыми и не думать о бытовых вещах или где и как подзаработать», — отметил Зеленский.
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Он отметил, что успеваемость учащихся зависит не только от их трудолюбия и настойчивости, но и от их родителей, учителей и репетиторов.
По материалам: ukrinform.ru