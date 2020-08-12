Зеленский надеется, что до конца его каденции учителя будут больше зарабатывать

12.08.2020 19:04

Укринформ

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что до конца его каденции ситуация с оплатой труда педагогических работников изменится к лучшему.

Об этом он сказал на встрече с выпускниками школ, которые набрали больше всего баллов по результатам ВНО, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-служба главы государства.

«Наши учителя должны больше зарабатывать, и под конец каденции все должны это почувствовать. Люди, которые передают знания, должны быть счастливыми и не думать о бытовых вещах или где и как подзаработать», — отметил Зеленский.

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Он отметил, что успеваемость учащихся зависит не только от их трудолюбия и настойчивости, но и от их родителей, учителей и репетиторов.

По материалам: ukrinform.ru