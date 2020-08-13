Прогноз погоды на 14 августа 2020 года: в Украине на Маковея тепло и сухо

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 14 августа погода в Украине ожидается теплая сухая погода с переменной облачностью.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

14 августа в Украине будет теплая, но не жаркая погода с переменой облачностью, лишь на Востоке возможен небольшой дождь.

«На Маковея в Украине будет красивая комфортная погода», – написала Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Средняя температура воздуха ожидается в пределах +21…+26 градусов.

Прохладнее всего будет на севере страны, здесь температура воздуха будет колебаться в пределах +19…+21 градус.

Теплее традиционно будет на Юге страны и в западных регионах. Там воздух прогреется до +25…+28 градусов.

В Киеве также в течение дня сухо. Температура воздуха будет комфортной в пределах +21…+23 градуса.

Ранее сообщалось о погоде на 13 августа 2020 года.