В Верховной Раде — новый случай коронавируса

13.08.2020 02:20

Укринформ

Народный депутат, член фракции "Слуга народа" Роман Грищук сообщил, что тест подтвердил у него и его жены инфицирование коронавирусом.

Об этом Грищук написал в Фейсбуке, сообщает Укринформ.

Он отметил, что у них с женой — положительные тесты. «Самочувствие более-менее нормальное», — добавил депутат.

«Постоянные антирекорды по количеству заболевших перестали пугать; средства личной гигиены, социальная дистанция, самоизоляция все больше просто слова с плакатов, а не реальные методы защиты», — констатировал Грищук.

В связи с этим он призвал не быть легкомысленными и не повторять чужих ошибок.

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Как сообщал Укринформ, в Украине за последние сутки выявлено 1433 случая заражения коронавирусом. По состоянию на 12 августа общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 составляет 84 548.

По материалам: ukrinform.ru