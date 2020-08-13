Война, деньги и "коммуналка" — что больше всего волнует украинский

Опрос

13.08.2020 17:33

Укринформ

Большинство украинцев наиболее важной для себя проблемой считает военный конфликт на Востоке.

Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные совместного социологического исследования Центра "Социс" и Центра Разумкова.

Согласно данным опроса, для 60,1% респондентов самой большой проблемой страны является военный конфликт на Востоке. 47,2% опрошенных называют низкий уровень зарплаты или пенсии, 32,7% — повышение тарифов на коммунальные услуги, 25,5% — повышение цен на основные товары, инфляцию, 24,5% — безработицу, 18,4% — пандемию коронавируса , 17,1% — коррупцию в центральной власти.

При этом 64,8% украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, 21,5% — противоположного мнения. 13,7% опрошенных отказались отвечать.

Исследование "Социально-политическая ситуация в Украине" проводилось Центром "Социс" и Центром Разумкова 21-28 июля 2020 года методом стандартизированного интервью "face-to-face" по месту постоянного жительства респондентов. Результаты представляют взрослое население Украины в целом без учета неподконтрольных территорий АР Крым, части Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 4000 респондентов в возрасте старше 18 лет.

По материалам: ukrinform.ru