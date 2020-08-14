Для этих знаков Зодиака неделя с 17 по 23 августа станет периодом расцвета: надо срочно начать действовать

Вторая половина августа внесет изменения в жизнь многих людей, это время одинаково подходит как для отдыха, так и для успехов в карьере.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Можно ожидать позитивных результатов и ничего не предпринимая, но для того, чтобы добиться большего, стоит начать действовать.

Овен

В этот период Ракам благоприятствует Марс в профессиональной сфере, поэтому есть необходимость присмотреться к новым проектам. Не помешает вернуться к общению со старыми знакомыми, возможно там есть свободное доходное место. У семейных Раков на первом плане окажутся чувства. Одиноким представителям этого знака в этот период повезет в любви.

Близнецы

Близнецы могут оказаться в качестве доверенного лица у очень влиятельного человека. Проявив честность они достигнут прекрасных успехов в работе. Особое внимание следует уделить финансам, так как возможны незапланированные траты. Выходные будут благоприятствовать Близнецам в любви. Гороскоп рекомендует отложить дела и расслабиться с близким человеком.

Рак

Ракам рекомендуется больше внимания уделять мелочам, это позволит прийти к успехам. Венера будет благоприятствовать появлению на их горизонте доброжелательных людей в лице потенциальных компаньонов. В выходные будут благоприятными для поездки. Одинокие Раки смогут очаровать избранника, а семейные станут популярными у друзей.

Скорпион

Скорпионы почувствуют прилив энергии. Для них пришло время насладиться жизнью, ни о чем не заботясь. Проблемы и неприятности уйдут на второй план. Этот период будет благоприятным для новых знакомств. Необходимо искать людей, способных вдохновить на новые свершения.

Козерог

Козероги в этот период могут позволить себе большего, чем обычно. Им не помешает развлечься в выходные дни. В рабочее время придется немного подсуетиться, чтобы решить текущие финансовые вопросы, и эта суета будет достойно вознаграждена.

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