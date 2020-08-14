Институт нацпамяти запустил анимационные ролики против исторических фейков РФ об Украине

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13.08.2020 21:19

Укринформ

Украинский институт национальной памяти начинает новое направление деятельности.

В его рамках он будет распространять исторические знания о прошлом степной Украины и будет деконструировать российские имперские мифы об истории Северного Причерноморья, сообщает пресс-служба УИНП.

"Первым этапом в рамках этой информационно-просветительской кампании под названием "Юг без мифов" стало создание серии анимационных роликов о ранней истории Одессы, Днипра и Мариуполя. Ролик об Одессе, который Институт представляет 13 августа, дал старт кампании", — говорится в сообщении.

По словам инициатора проекта, заместителя председателя УИНП Владимира Тилищака, идея с хип-хопом и анимацией заключается в том, чтобы понятным для молодой аудитории способом донести неизвестные и малоизученные факты из истории степной Украины.

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"Поэтому казаки у нас сканируют QR-коды, чтобы узнать информацию о территории, куда они въезжают, купцы заказывают услуги охраны, переправы через реку и ночлега онлайн, а полковники в паланке (административная единица Сечи) рекламируют себя с билбордов. Несмотря на легкий стиль, видео базируется на фактах и ​​конкретных исторических исследованиях", — рассказывает он, попутно поблагодарив группу историков, которые помогали с верификацией, в частности доцента кафедры истории Украины из Днипровского национального университета имени О. Гончара Олега Репана.

Как отмечается, кампания "Юг без мифов" призвана вывести историю Северного Причерноморья за рамки распространенного российского имперского дискурса. Ведь объективная история края охватывает также историю Крымского ханства и Речи Посполитой, казацкое освоение степных пространств. Эти нарративы малоизвестны в украинском обществе. Например, что задолго до прихода Российской империи в причерноморских степях развивались города и шла оживленная торговля.

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Начиная со времен правления Екатерины II, активно внедрялся колонизационный дискурс о том, что на просторы Северного Причерноморья цивилизацию принесла именно Россия, которая отвоевала эти земли у Османской империи. Так возник концепт «Новороссии» как новых освоенных империей земель. Под этот концепт сформировали мифы об основании Российской империей городов края. Чтобы укоренить эти мифы, имперская власть переименовывала города региона. Одесса является примером такого переименования. Город был известен еще с XV века как Кочубеев, позже Хаджибей и лишь в конце XVIII века указом Екатерины II переименован в Одессу. Современная Россия использует эту имперскую мифологию для оправдания своей агрессии против Украины.

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В УИНП проинформировали, что в дальнейшем в рамках кампании планируется создание роликов других форматов, видеолекций об истории южной Украины, печать и распространение тематических изданий. А также в городе Днипре состоится научная конференция об истории Юга Украины при участии ведущих украинских исследователей.

По материалам: ukrinform.ru