Коронавирус в Украине: президент собирает срочное совещание

Общество
Христина Качоровська0
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По данным источников, в Офисе президента очень встревожены таким высоким приростом заболевших.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото — umoloda.kiev.ua

Об этом передает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Резидент«.

«Наш инсайдер на Банковой рассказал, что Зеленский в срочном порядке собирает селекторное совещание по вопросу коронавируса. Будут принимать новые меры ограничения и дополнительные штрафы для нарушителей карантина».

Напомним, ранее мы писали, что в Украине за сутки более 1700 новых заболевших.


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