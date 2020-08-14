Коронавирус в Украине: президент собирает срочное совещание
По данным источников, в Офисе президента очень встревожены таким высоким приростом заболевших.
Об этом передает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Резидент«.
«Наш инсайдер на Банковой рассказал, что Зеленский в срочном порядке собирает селекторное совещание по вопросу коронавируса. Будут принимать новые меры ограничения и дополнительные штрафы для нарушителей карантина».
Напомним, ранее мы писали, что в Украине за сутки более 1700 новых заболевших.