Представители украинской интеллигенции поддержали протестующих в Беларуси

Обращение

15.08.2020 03:43

Укринформ

Несколько украинских политологов, философов, экономистов, историков, правозащитников, политиков и публицистов обратились к участникам протестов в Беларуси со словами поддержки.

Их обращение опубликовал в Facebook директор фонда "Возрождение" Александр Сушко, передает Укринформ.

"Мы, украинцы, тоже проходили через такие испытания. Уверены, что они еще не закончились. Но мы выбрали свой путь. Хотя он нелегкий и длинный, но наш, и с него мы не сойдем. Не намереваемся ни поучать Вас, ни советовать вам — потому что сейчас не мы, а Вы показываете пример всему миру, как стоять за свободу и достоинство. Просто хотим выразить вам чувство нашей братской солидарности. Переживаем за Вас, гордимся Вами, любим Вас. Желаем вам победы, потому что Ваша победа будет и нашей победой ", — говорится в тексте обращения.

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Подписали документ:

Евгений Быстрицкий, философ, Институт философии НАУ Украины

Алексей Гарань, политолог, Национальный университет "Киево-Могилянская академия", Фонд "Демократические инициативы"

Владимир Горбач, политический аналитик, Институт евроатлантического сотрудничества

Александра Гнатюк, Национальный университет "Киево-Могилянская академия", Украинский ПЕН-центр

Ярослав Грицак, историк, Украинский Католический Университет

Геннадий Друзенко, юрист, публицист, волонтер, ветеран АТО, соучредитель Первый добровольческий мобильный госпиталь им. Николая Пирогова

Владимир Дубровский, экономист, CASE Украина

Владимир Ермоленко, философ, ОО "Интерньюз-Украина", UkraineWorld.org, Национальный университет "Киево-Могилянская академия"

Евгений Захаров, правозащитник, Украинский Хельсинский союз, Харьковская правозащитная группа

Йосеф Зисельс, бывший политзаключенный, Инициативная группа "Первого декабря"

Сергей Квит, Национальный университет "Киево-Могилянская академия", министр образования и науки Украины (2014-2016)

Игорь Козловский, религиовед, узник совести т.н. "ДНР"

Мирослав Маринович, бывший политзаключенный, Украинский Католический Университет, Инициативная группа "Первого декабря"

Александра Матвийчук, правозащитница, Центр гражданских свобод

Владимир Емельян, политик, министр инфраструктуры Украины в 2016-2019

Алексей Панич, философ, Украинский ПЕН-центр

Валерий Пекар, предприниматель, общественный деятель, Гражданская Платформа "Новая Страна"

Наталья Попович, Украинский кризисный медиа центр, One Philosophy

Виталий Портников, публицист, журналист, Радио Свобода, Украинский ПЕН-Центр

Николай Рябчук, писатель, Украинский ПЕН-Центр

Константин Сигов, философ, Центр европейских гуманитарных исследований Национального университета "Киево-Могилянская академия", издательство "Дух и литера"

Елена Стяжкина, историкиня, писательница

Александр Сушко, политолог, общественный деятель, Международный фонд "Возрождение"

Татьяна Терен, журналистка, Украинский ПЕН-центр

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Как сообщалось, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно объявленным 14 августа окончательными их результатам, действующий глава государства Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановська — 10,1%.

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В Беларуси уже несколько дней продолжаются выступления граждан, несогласных с официальными результатами выборов. Представители силовых органов применяют силу против участников мирных протестов, которые распространились по всей стране. Силовики применяют против демонстрантов резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. С начала протестов были задержаны более 6,7 тысячи человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек, есть погибшие.

Участница президентской гонки Светлана Тихановская, которая была вынуждена уехать в Литву, заявила 14 августа, что набрала до 70 процентов голосов на выборах, и призвала граждан Беларуси в предстоящие выходные продолжить мирные протесты против фальсификации выборов.

По материалам: ukrinform.ru