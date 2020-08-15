Представители украинской интеллигенции поддержали протестующих в Беларуси

Общество
Таисия Слепцова0
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Представители украинской интеллигенции поддержали протестующих в Беларуси

Представители украинской интеллигенции поддержали протестующих в Беларуси

Обращение

15.08.2020 03:43

Укринформ

Несколько украинских политологов, философов, экономистов, историков, правозащитников, политиков и публицистов обратились к участникам протестов в Беларуси со словами поддержки.

Их обращение опубликовал в Facebook директор фонда "Возрождение" Александр Сушко, передает Укринформ.

"Мы, украинцы, тоже проходили через такие испытания. Уверены, что они еще не закончились. Но мы выбрали свой путь. Хотя он нелегкий и длинный, но наш, и с него мы не сойдем. Не намереваемся ни поучать Вас, ни советовать вам — потому что сейчас не мы, а Вы показываете пример всему миру, как стоять за свободу и достоинство. Просто хотим выразить вам чувство нашей братской солидарности. Переживаем за Вас, гордимся Вами, любим Вас. Желаем вам победы, потому что Ваша победа будет и нашей победой ", — говорится в тексте обращения.

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Подписали документ:

  • Евгений Быстрицкий, философ, Институт философии НАУ Украины
  • Алексей Гарань, политолог, Национальный университет "Киево-Могилянская академия", Фонд "Демократические инициативы"
  • Владимир Горбач, политический аналитик, Институт евроатлантического сотрудничества
  • Александра Гнатюк, Национальный университет "Киево-Могилянская академия", Украинский ПЕН-центр
  • Ярослав Грицак, историк, Украинский Католический Университет
  • Геннадий Друзенко, юрист, публицист, волонтер, ветеран АТО, соучредитель Первый добровольческий мобильный госпиталь им. Николая Пирогова
  • Владимир Дубровский, экономист, CASE Украина
  • Владимир Ермоленко, философ, ОО "Интерньюз-Украина", UkraineWorld.org, Национальный университет "Киево-Могилянская академия"
  • Евгений Захаров, правозащитник, Украинский Хельсинский союз, Харьковская правозащитная группа
  • Йосеф Зисельс, бывший политзаключенный, Инициативная группа "Первого декабря"
  • Сергей Квит, Национальный университет "Киево-Могилянская академия", министр образования и науки Украины (2014-2016)
  • Игорь Козловский, религиовед, узник совести т.н. "ДНР"
  • Мирослав Маринович, бывший политзаключенный, Украинский Католический Университет, Инициативная группа "Первого декабря"
  • Александра Матвийчук, правозащитница, Центр гражданских свобод
  • Владимир Емельян, политик, министр инфраструктуры Украины в 2016-2019
  • Алексей Панич, философ, Украинский ПЕН-центр
  • Валерий Пекар, предприниматель, общественный деятель, Гражданская Платформа "Новая Страна"
  • Наталья Попович, Украинский кризисный медиа центр, One Philosophy
  • Виталий Портников, публицист, журналист, Радио Свобода, Украинский ПЕН-Центр
  • Николай Рябчук, писатель, Украинский ПЕН-Центр
  • Константин Сигов, философ, Центр европейских гуманитарных исследований Национального университета "Киево-Могилянская академия", издательство "Дух и литера"
  • Елена Стяжкина, историкиня, писательница
  • Александр Сушко, политолог, общественный деятель, Международный фонд "Возрождение"
  • Татьяна Терен, журналистка, Украинский ПЕН-центр

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Как сообщалось, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно объявленным 14 августа окончательными их результатам, действующий глава государства Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановська — 10,1%.

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В Беларуси уже несколько дней продолжаются выступления граждан, несогласных с официальными результатами выборов. Представители силовых органов применяют силу против участников мирных протестов, которые распространились по всей стране. Силовики применяют против демонстрантов резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. С начала протестов были задержаны более 6,7 тысячи человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек, есть погибшие.

Участница президентской гонки Светлана Тихановская, которая была вынуждена уехать в Литву, заявила 14 августа, что набрала до 70 процентов голосов на выборах, и призвала граждан Беларуси в предстоящие выходные продолжить мирные протесты против фальсификации выборов.

По материалам: ukrinform.ru


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