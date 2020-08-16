Украинские больницы могут принять более 30 тысяч больных коронавирусом — МОЗ

На фоне большого прироста заболевших в Украине в Минздраве отчитались, что одновременно украинские больницы могут принять у себя почти 34 тысячи пациентов с COVID-19.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на брифинг Максима Степанова.

По словам министра здравоохранения, Украина сделала большой шаг вперед в подготовке к борьбе с коронавирусом:

«В общем, в Украине подготовлено близко 34 тысяч койка-мест для людей с COVID-19. Также мы гораздо увеличили число аппаратов ИВЛ: сейчас их у нас около 3,7 тысячи. Также в больницах около 9,5 тысячи кроватей, с подведенным кислородом для больных коронавирусом».

Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в Украине и мире.