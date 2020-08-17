Мэр Умани будет ждать встречи с Зеленским в палатке под ОП

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17.08.2020 17:23

Укринформ

Мэр Умани Александр Цебрий прибыл в Киев, чтобы проинформировать Президента Владимира Зеленского об опасности массового приезда паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года — Рош ха-Шана.

Как передает Укринформ, в своем видеообращении в Фейсбук Цебрий заявил, что ждет Зеленского, сколько будет необходимо.

"Я понимаю, что Президент — очень занятой человек, поэтому пусть не спешит. Друзья привезли мне туристическую палатку, спальный мешок, коврик, у меня есть вода и все необходимое, я буду ждать господина Президента", — отметил Цебрий.

Уманский мэр также обнародовал фото заявления, которое он написал на имя Зеленского с просьбой о срочной встрече.

Как сообщал Укринформ, ранее Цебрий заявил, что готов перекрыть въезд в Умань блокпостами, если 5-10 тысячам паломников-хасидов не запретят, учитывая эпидемиологическую ситуацию, массовый приезд в город на празднование.

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Вопрос о приезде паломников на празднование Рош ха-Шана обсуждался на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 11 августа. Министр Кабинета Министров Олег Немчинов сообщил, что на заседании речь шла о том, что в этом году ожидается от 5000 до 10 000 верующих хасидов. И в Украине, и в Министерстве иностранных дел Государства Израиль это вызывает большое беспокойство. Поэтому, по словам министра, Госкомиссия поручила украинскому внешнеполитическому ведомству усилить коммуникацию по информированию иностранных граждан относительно ограничений, которые действуют в Украине. Министерство внутренних дел должно усилить и обеспечить безопасность во время празднования Рош ха-Шана. Кроме того, Государственная пограничная служба получила поручение разработать памятку пребывания в стране и раздавать ее при пересечении украинской границы, а также информировать о возможном запрете на въезд в Украину на несколько лет в случае нарушения карантинных ограничений.

На межведомственном совещании в Министерстве иностранных дел Украины 9 июля отмечалось, что прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в город Умань для проведения празднования в традиционном формате невозможно, поэтому следует разработать альтернативный (участие в праздновании ограниченного круга представителей местной хасидской громады, организация онлайн-трансляции мероприятий и т.д.).

Премьер-министр Денис Шмыгаль 17 июля пообещал, что правительство всесторонне рассмотрит вопрос о возможности приезда этой осенью паломников-хасидов и примет взвешенное решение.

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Умань, где похоронен основатель брацлавского хасидизма цадик Нахман, является местом массового паломничества последователей его учения. Осенью на празднование иудейского Нового года сюда приезжают 20-30 тыс. паломников из разных стран.

В 2020 году празднование Рош ха-Шана приходится на 18-20 сентября.

По материалам: ukrinform.ru