Почему ночью не стоит смотреть в зеркало: какие страхи при этом могут овладеть людьми

Различные суеверия и поверья говорят о том, что зеркало ночь приоткрывает дверцу в потусторонний мир, и если посмотреть в него в это время, то можно увидеть злых духов.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на volkovysk.by.

Особенно опасным у наших предков считалось время после полуночи до 3-х часов. Считалось, что в это время в зеркале можно увидеть самого дьявола. Поэтому этот отрезок времени не зря называют еще «дьявольским».

Эти суеверия пришли в наш мир из древних времен, когда еще не было электричества и пользовались свечами. При отблесках свечи можно было увидеть в зеркале различные тени, которые трактовались, как потусторонние, и могли вызывать у людей чувство страха.

В настоящее время, с точки зрения науки, человек, проходящий ночью мимо зеркала и взглянув в него, увидит только свое отображение, но его подсознание может фиксировать какие-то дополнительные движения. Люди с ослабленной или неустойчивой психикой могут искажено воспринять такие знаки и спутать их с реальностью, что чревато развитием шизофрении.

Приметы, связанные с зеркалом.

Нельзя в маленькой комнате устанавливать большое зеркало, потому что можно травмироваться.

Нельзя устанавливать кроватку малыша напротив зеркала. Ребенок может сильно испугаться, увидев ночью в зеркале свое отражение.

Нельзя устанавливать зеркало в спальне людям, которые страдают бессонницей.

Считается, если постоянно заглядывать в зеркало по ночам, то можно застрять между реальным и потусторонним миром.

Верить или нет этим поверьям, каждый для себя решит сам. Одни отнесутся к ним скептически, другие же наоборот прислушаются и постараются предостеречь себя от ненужных волнений и тревог.

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