Прогноз погоды на 18 августа 2020 года: в Украину вернулась жара, а на западе дожди

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 18 августа в Украине ожидается жаркая погода с дождями в западных регионах.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

18 августа в Украине солнечно и жарко, однако на западе страны ожидаются дожди с грозами и шквалами.

На большей части территории температура воздуха будет держаться на уровне +25…+28 градуса градусов. В восточных регионах и на юге Украины будет жара – +29…+32 градусов.

В западных областях ожидают грозы, местами возможны ливни и шквалы. Особенно осторожными следует быть тем, кто будет находиться в горах. Воздух прогреется до +25…+28 градусов.

В Киеве также будет сухо и жарко, воздух до + 30 градусов, осадки в столице не прогнозируются.

Ранее сообщалось о погоде на 17 августа 2020 года.