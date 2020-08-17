СБУ пришла с обысками в Закарпатскую ОГА
СБУ пришла с обысками в Закарпатскую ОГА
17.08.2020 12:07
Укринформ
В Закарпатской областной государственной администрации СБУ проводит следственные действия.
Факт обысков корреспонденту Укринформа подтвердили в Управлении СБУ в Закарпатской области.
"Да, сегодня, 17 августа, правоохранители действительно проводят обыски в Закарпатской ОГА. Сейчас продолжаются следственные действия, о деталях будет официально сообщено позже", — сказали в пресс-службе управления СБУ.
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По информации блогера Виталия Глаголы, обыски в Закарпатской ОГА продолжаются по причине закупки 57 000 непригодных к использованию защитных халатов для закарпатских медиков департаментом здравоохранения ОГА.
В то время департаментом руководила Елизавета Биров, в настоящее время чиновница уже не работает в ОГА.
По материалам: ukrinform.ru