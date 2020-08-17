ВАКС вернул прокурору ходатайство об отстранении Холоднюка

17.08.2020 20:23

Укринформ

Высший антикоррупционный суд вернул прокурору ходатайство об отстранении Зиновия Холоднюка от должности главы Государственной судебной администрации Украины.

Как передает Укринформ, об этом информирует пресс-служба Государственной судебной администрации.

"Постановлением следователя судьи Высшего антикоррупционного суда от 17.08.2020 ходатайство старшего детектива НАБУ… об отстранении от должности председателя Государственной судебной администрации Украины Зиновия Холоднюка возвращено прокурору", — говорится в сообщении.

Как сообщал Укринформ, 17 июля детективы НАБУ провели обыски в помещениях Окружного админсуда Киева и Государственной судебной администрации.

По данным Антикоррупционного бюро, было объявлено подозрения голове Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюка.

ВАКС 3 августа отказал Национальном антикоррупционном бюро и САП в избрании меры пресечения для Холоднюка в виде залога в 1 млн гривен, применив меру пресечения в виде личного обязательства до 16 сентября.

Холоднюк отрицает все предъявленные ему обвинения.

Фото: ГСА

По материалам: ukrinform.ru