Граница «Л/ДНР» отныне закрыта: «Станица Луганская» впервые за всю историю блокирована сепаратистами

Важное Общество
Родион Власов0
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Боевики Донбасса решились на неожиданные действия, о которых до сих пор говорят в соцсетях. Как оказалось, в ОРЛО закрыли КПВВ «Станица Луганская» для жителей ОРДО. Более того, боевики им даже угрожают штрафами, если люди вздумают пересечь границу между «республиками».

КПВВ
КПВВ. Фото – V-variant.com.ua

Об этой информации сообщило издание «ДонПресс», передает «НБН».

«У нас есть информация, что сегодня всех мирных жителей, у которых есть постоянная прописка ОРДО, развернули на КПВВ «Станица Луганская». Более того, угрожали штрафом якобы за незаконное пересечение ОРЛО И ОРДО», — сообщил источник, представив комментарий одного из людей.

Кроме того, водители уже успели отменить все свои рейсы, поскольку существует большая вероятность, что машины никто не пропустит.

Достоверно неизвестно что и как повлияло на подобные действия со стороны так называемых «властей». Денис Пушилин и Леонид Пасечник пока ничего не сообщили по этому поводу. Инсайдер же отметил, что, скорее всего, подобная инициатива идет от «чиновников» «Л/ДНР», преследующих свои выгоды.

Напомним, жду предложений – Пушилин решил действовать ради «ДНР» и обратился к жителям Донбасса.


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