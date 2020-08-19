Граница «Л/ДНР» отныне закрыта: «Станица Луганская» впервые за всю историю блокирована сепаратистами

Боевики Донбасса решились на неожиданные действия, о которых до сих пор говорят в соцсетях. Как оказалось, в ОРЛО закрыли КПВВ «Станица Луганская» для жителей ОРДО. Более того, боевики им даже угрожают штрафами, если люди вздумают пересечь границу между «республиками».

Об этой информации сообщило издание «ДонПресс», передает «НБН».

«У нас есть информация, что сегодня всех мирных жителей, у которых есть постоянная прописка ОРДО, развернули на КПВВ «Станица Луганская». Более того, угрожали штрафом якобы за незаконное пересечение ОРЛО И ОРДО», — сообщил источник, представив комментарий одного из людей.

Кроме того, водители уже успели отменить все свои рейсы, поскольку существует большая вероятность, что машины никто не пропустит.

Достоверно неизвестно что и как повлияло на подобные действия со стороны так называемых «властей». Денис Пушилин и Леонид Пасечник пока ничего не сообщили по этому поводу. Инсайдер же отметил, что, скорее всего, подобная инициатива идет от «чиновников» «Л/ДНР», преследующих свои выгоды.

Напомним, жду предложений – Пушилин решил действовать ради «ДНР» и обратился к жителям Донбасса.