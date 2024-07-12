О том, что сегодня около аэропорта указанного временно захваченного города было довольно громко и поднимались клубы густого дыма, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-канале советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По словам Андрющенко, в момент «прилета» по мариупольскому аэропорту, там находились Марат Хуснуллин (зампред правительства государства-террориста) и Денис Пушилин (гауляйтер так называемой «ДНР»), и это не считая прочих представителей властей РФ.

Советник мэра Мариуполя добавил, что место «прилета» соответствует OSINT-отметке, а повторная детонация и последующий большой взрыв явно свидетельствуют об успешном попадании вовсе не по гражданским сооружениям.

Ранее наш информационный портал писал о том, что 8 июля в Мариуполе прогремел взрыв — под удар попала база ЧВК «Эспаньола».