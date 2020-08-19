МИД держит на контроле ситуацию с украинцами в сирийском лагере беженцев

19.08.2020 16:04

Укринформ

МИД держит на постоянном контроле ситуацию с нахождением украинцев в Сирии в лагере беженцев «Аль-Хол» и взаимодействует с международными партнерами по их репатриации домой.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на комментарий МИД Украины.

"МИД держит на постоянном контроле ситуацию, в которой оказались наши сограждане в Сирии в лагере беженцев «Аль-Хол» и не прекращает системного взаимодействия с нашими зарубежными партнерами по их репатриации домой", — говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что министерство заботится о своих гражданах, защита прав и интересов украинцев за рубежом является приоритетной задачей нашего ведомства.

"Прилагаем максимальные усилия для обеспечения надлежащих условий пребывания наших соотечественников и способствуем, в случае необходимости, их безопасному возвращению на родину", — отметили в МИД.

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Как сообщалось, ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров обратился к Президенту Владимиру Зеленскому с призывом способствовать возвращению украинцев, которые, по его информации, более года ожидают эвакуации из лагеря для беженцев Аль-Хол в Сирии.

По материалам: ukrinform.ru