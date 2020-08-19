Начальнику следственного отдела полиции сообщили о подозрении в преследовании активистов Майдана

19.08.2020 20:23

Укринформ

Начальнику следственного отдела одного из отделов Главного управления Нацполиции в Черкасской области сообщили о подозрении в преследовании семи участников протестов в январе 2014 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Укринформ.

В частности, правоохранителю инкриминируется оказания влияния на работников правоохранительных органов с целью принятия ими незаконных решений; привлечения заведомо невиновных лиц к уголовной ответственности, сопряженное с фальсификацией; незаконное содержание под стражей, повлекшее тяжелые последствия; незаконное препятствование проведению собраний и митингов.

По данным следствия, 24 января 2014 года правоохранитель, находясь в должности исполняющего обязанности заместителя начальника следственного отдела одного из горотделов Главного управления МВД в Черкасской области, при отсутствии доказательств дал указание следователям составить и подписать сообщение о подозрении в массовых беспорядках и захвате госзданий 7 задержанным, а также составить и подписать ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Уточняется, что во исполнение незаконного указания руководителя следователи сообщили о подозрении этим лицам и подали в суд безосновательное ходатайство об избрании в отношении заведомо невиновных лиц меры пресечения в виде содержания под стражей.

Отмечается, что ходатайство противоправно удовлетворил следственный судья, в отношении которого сейчас идет судебное разбирательство.

Как сообщалось, пострадавшие во время Революции достоинства на Майдане от отравления газами неизвестного происхождения встретились со специалистом-токсикологом из США Иваном Русином.

По материалам: ukrinform.ru