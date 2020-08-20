<img class="aligncenter" title="Эпидемиолог назвал различия коронавируса и "свиного" гриппа " src="https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/08/fb8a400652cca3f89766a0d707d70fca.jpg» alt=»Эпидемиолог назвал различия коронавируса и "свиного" гриппа» width=»100%» />

Эпидемиолог назвал различия коронавируса и "свиного" гриппа

20.08.2020 20:28

Укринформ

Индекс распространения пандемии коронавируса вдвое выше распространения так называемого свиного гриппа в 2009 году.

Об этом рассказал в интервью Укринформу черновицкий эпидемиолог, заместитель руководителя областного лабораторного центра Юрий Падурару, который сам перенес COVID-19.

"Последняя пандемия была в 2009 году — так называемый свиной грипп. Но нынешняя эпидемия коронавируса отличается от предыдущих пандемий более массовым характером. Например, во время распространения "свиного" гриппа так называемый индекс заразности составлял 2 человека. То есть, считалось, что в среднем один больной может заразить двух здоровых людей. Во время пандемии коронавируса этот индекс вдвое выше. Сейчас считается, что один больной COVID-19 в среднем может заразить 4 человека. То есть, скорость распространения этой инфекции вдвое выше", — подчеркнул эпидемиолог.

Он отметил, что пандемия отличается от эпидемии тем, что в любой период года все страны мира одновременно переживают эпидемии той или иной инфекционной болезни.

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"Обычно пандемии вызываются неуправляемыми инфекциями. Неуправляемыми с точки зрения отсутствия вакцины, отсутствия лечения, отсутствия устойчивых знаний о возбудителе, вызвавшем эту пандемию, массовости заболевания, неготовности государств к оказанию медицинской помощи, неготовности заведений здравоохранения", — добавил Падурару.

По его словам, о последствиях нынешней пандемии коронавируса еще рано говорить. Ведь болезнь только набирает обороты. А влияние на работу внутренних органов человека от этой болезни еще до конца не изучено.

"Через несколько лет, когда ученые после завершения пандемии подсчитают человеческие потери, потери экономические, психологические потери, то эти последствия будут катастрофическими по своей масштабности. Ведь такого влияния на здоровье людей не имела ни одна пандемия. Когда сто процентов населения планеты находится под угрозой инфицирования и переноса болезни. Также очень высок процент средних и тяжелых форм болезни. Эти формы приводят к отдаленным последствиям — нарушается работа сердечно-сосудистой системы, работа легких, нарушается работа внутренних органов. И мы не знаем еще всех отдаленных последствий для людей, которые переболеют. А переболеет, в зависимости от сроков создания вакцины, очень большая часть людей", — считает эпидемиолог из Черновцов.

Как сообщал Укринформ, в Украине за сутки подтверждено 2 134 новых случая COVID-19. Всего по состоянию на 20 августа подтверждено 98 537 случаев заболевания COVID-19, из них 2 184 летальных случая, выздоровели 50 441 человек.

В Черновицкой области зафиксировали уже 8 297 случаев COVID-19. Из них 5 708 пациентов выздоровели, а 249 человек умерли.

По материалам: ukrinform.ru