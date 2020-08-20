Епифаний освятил обновленную Стену памяти погибших за Украину
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Епифаний освятил обновленную Стену памяти погибших за Украину
20.08.2020 22:06
Укринформ
Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний освятил обновленную Стену памяти погибших за Украину.
Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, сообщает Укринформ.
"Необъявленная российско-украинская война продолжает заносить имена наших воинов на эту стену. Мы верим, что настанет тот день, когда на нее не придется вносить новые фотографии украинских воинов. И наш долг — сделать все, чтобы сохранить память о великой жертве павших", — отметил предстоятель Православной церкви Украины.
По его словам, Стена памяти — особое место для каждого украинца, потому что на ней запечатлена память о величайшем подвиге любви ради ближнего.
Митрополит Епифаний призвал помнить о подвиге погибших украинских защитников.
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Стена памяти павших за Украину — стена Михайловского Златоверхого монастыря вдоль улицы Трехсвятительской, недалеко от Михайловской площади. На ней размещены плоские металлические конструкции с фотографиями и кратким жизнеописанием украинских добровольцев, военнослужащих и представителей украинских силовых структур, погибших во время российско-украинской войны.
Фото: Фейсбук Митрополита Епифания
По материалам: ukrinform.ru