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Епифаний освятил обновленную Стену памяти погибших за Украину

20.08.2020 22:06

Укринформ

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний освятил обновленную Стену памяти погибших за Украину.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, сообщает Укринформ.

"Необъявленная российско-украинская война продолжает заносить имена наших воинов на эту стену. Мы верим, что настанет тот день, когда на нее не придется вносить новые фотографии украинских воинов. И наш долг — сделать все, чтобы сохранить память о великой жертве павших", — отметил предстоятель Православной церкви Украины.

По его словам, Стена памяти — особое место для каждого украинца, потому что на ней запечатлена память о величайшем подвиге любви ради ближнего.

Митрополит Епифаний призвал помнить о подвиге погибших украинских защитников.

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Стена памяти павших за Украину — стена Михайловского Златоверхого монастыря вдоль улицы Трехсвятительской, недалеко от Михайловской площади. На ней размещены плоские металлические конструкции с фотографиями и кратким жизнеописанием украинских добровольцев, военнослужащих и представителей украинских силовых структур, погибших во время российско-украинской войны.

Фото: Фейсбук Митрополита Епифания

По материалам: ukrinform.ru