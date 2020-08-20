Коронавирус в Украине и мире: последние данные по состоянию на 20 августа
В течение вчерашнего дня в Украине было выявлено ещё 2 134 случаев коронавируса, что стало очередным антирекордом для страны. Число заболевших в мире превысило отметку в 22,5 миллиона.
Об этом пишет «НБН«.
Так, по данным главы МОЗ Максима Степанова, за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 2 134 новых заболевших COVID-19. Общее число зараженных в Украине выросло к 98 537. Из них:
- умерли — 2 184 (+ 40 за день)
- вылечились — 50 441 (+ 704 за день)
- продолжают лечение — 45 912
Такое число умерших за сутки стало для Украины ещё одним, печальным антирекордом.
Число заболевших в регионах и столице:
- Львовская область — 12 631 (+ 183)
- г. Киев — 11 172 (+ 227)
- Черновицкая область — 8 297 (+ 189)
- Ровенская область — 8 091 (+ 138)
- Ивано-Франковская область — 7 290 (+ 168)
- Харьковская область — 6 849 (+ 242)
- Закарпатская область — 6 662 (+ 110)
- Одесская область — 5 408 (+ 127)
- Волынская область — 4 929 (+ 51)
- Киевская область — 4 727 (+ 42)
- Тернопольская область — 4 116 (+ 115)
- Винницкая область — 3 405 (+ 82)
- Житомирская область — 2 597 (+ 61)
- Днепропетровская область — 1 873 (+ 57)
- Хмельницкая область — 1 768 (+ 90)
- Черниговская область — 1 314 (+ 36)
- Запорожская область — 1 213 (+ 34)
- Черкасская область — 1 200 (+ 25)
- Донецкая область — 1 156 (+ 34)
- Сумская область — 1 078 (+ 55)
- Николаевская область— 893 (+ 36)
- Кировоградская область — 749 (+ 1)
- Полтавская область — 594 (+ 12)
- Херсонская область — 321 (+ 9)
- Луганская область — 204 (+ 10)
Самый высокий суточный прирост заболевших зафиксирован в Харьковской (+ 242), Черновицкой (+ 189), Львовской (+ 183), Ивано-Франковской (+ 168), Ровенской (+ 138), Одесской (+ 127), Тернопольский (+ 115), Закарпатской (+ 110) областях, а также городе Киев (+ 227).
В мире число заболевших опасным вирусом уже составляет 22 582 783 (+ 272 988 за день) человек. Из этого количества:
- умерли — 791 034 (+ 6 654 за день)
- вылечились — 15 304 730 (+ 251 113 за день)
- продолжают лечение — 6 487 019
Странами, с самым высоким числом заболевших, являются:
- США — 5 701 162
- Бразилия — 3 460 413
- Индия — 2 837 749
- Россия — 937 321
- ЮАР — 596 060
- Перу — 558 420
- Мексика — 537 031
- Колумбия — 502 178
- Чили — 390 037
- Испания — 387 985
- Иран — 350 279
- Великобритания — 321 098
- Аргентина — 312 659
- Саудовская Аравия — 302 686
- Пакистан — 290 958
- Бангладеш — 285 091
- Франция — 256 534
- Италия — 255 278
- Турция — 253 108
- Германия — 229 700
- Ирак — 188 802
- Филиппины — 173 774
- Индонезия — 144 945
- Канада — 125 084
- Катар — 115 956
- Боливия — 105 050
- Эквадор — 104 475
- Казахстан — 103 815
Напомним, ранее мы писали, что врач рассказал, как распознать коронавирус.