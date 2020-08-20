Коронавирус в Украине и мире: последние данные по состоянию на 20 августа

В течение вчерашнего дня в Украине было выявлено ещё 2 134 случаев коронавируса, что стало очередным антирекордом для страны. Число заболевших в мире превысило отметку в 22,5 миллиона.

Об этом пишет «НБН«.

Так, по данным главы МОЗ Максима Степанова, за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 2 134 новых заболевших COVID-19. Общее число зараженных в Украине выросло к 98 537. Из них:

умерли — 2 184 (+ 40 за день) вылечились — 50 441 (+ 704 за день) продолжают лечение — 45 912

Такое число умерших за сутки стало для Украины ещё одним, печальным антирекордом.

Число заболевших в регионах и столице:

Львовская область — 12 631 (+ 183)

г. Киев — 11 172 (+ 227)

Черновицкая область — 8 297 (+ 189)

Ровенская область — 8 091 (+ 138)

Ивано-Франковская область — 7 290 (+ 168)

Харьковская область — 6 849 (+ 242)

Закарпатская область — 6 662 (+ 110)

Одесская область — 5 408 (+ 127)

Волынская область — 4 929 (+ 51)

Киевская область — 4 727 (+ 42)

Тернопольская область — 4 116 (+ 115)

Винницкая область — 3 405 (+ 82)

Житомирская область — 2 597 (+ 61)

Днепропетровская область — 1 873 (+ 57)

Хмельницкая область — 1 768 (+ 90)

Черниговская область — 1 314 (+ 36)

Запорожская область — 1 213 (+ 34)

Черкасская область — 1 200 (+ 25)

Донецкая область — 1 156 (+ 34)

Сумская область — 1 078 (+ 55)

Николаевская область— 893 (+ 36)

Кировоградская область — 749 (+ 1)

Полтавская область — 594 (+ 12)

Херсонская область — 321 (+ 9)

Луганская область — 204 (+ 10)

Самый высокий суточный прирост заболевших зафиксирован в Харьковской (+ 242), Черновицкой (+ 189), Львовской (+ 183), Ивано-Франковской (+ 168), Ровенской (+ 138), Одесской (+ 127), Тернопольский (+ 115), Закарпатской (+ 110) областях, а также городе Киев (+ 227).

В мире число заболевших опасным вирусом уже составляет 22 582 783 (+ 272 988 за день) человек. Из этого количества:

умерли — 791 034 (+ 6 654 за день) вылечились — 15 304 730 (+ 251 113 за день) продолжают лечение — 6 487 019

Странами, с самым высоким числом заболевших, являются:

США — 5 701 162

Бразилия — 3 460 413

Индия — 2 837 749

Россия — 937 321

ЮАР — 596 060

Перу — 558 420

Мексика — 537 031

Колумбия — 502 178

Чили — 390 037

Испания — 387 985

Иран — 350 279

Великобритания — 321 098

Аргентина — 312 659

Саудовская Аравия — 302 686

Пакистан — 290 958

Бангладеш — 285 091

Франция — 256 534

Италия — 255 278

Турция — 253 108

Германия — 229 700

Ирак — 188 802

Филиппины — 173 774

Индонезия — 144 945

Канада — 125 084

Катар — 115 956

Боливия — 105 050

Эквадор — 104 475

Казахстан — 103 815

Напомним, ранее мы писали, что врач рассказал, как распознать коронавирус.