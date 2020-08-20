Коронавирус в Украине и мире: последние данные по состоянию на 20 августа

Главное Общество
Христина Качоровська0
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В течение вчерашнего дня в Украине было выявлено ещё 2 134 случаев коронавируса, что стало очередным антирекордом для страны. Число заболевших в мире превысило отметку в 22,5 миллиона.

Коронавирус
Коронавирус. Фото — svidok.info

Об этом пишет «НБН«.

Так, по данным главы МОЗ Максима Степанова, за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 2 134 новых заболевших COVID-19. Общее число зараженных в Украине выросло к 98 537. Из них:

  1. умерли — 2 184 (+ 40 за день)
  2. вылечились — 50 441 (+ 704 за день)
  3. продолжают лечение — 45 912

Такое число умерших за сутки стало для Украины ещё одним, печальным антирекордом.

Число заболевших в регионах и столице:

  • Львовская область — 12 631 (+ 183)
  • г. Киев — 11 172 (+ 227)
  • Черновицкая область — 8 297 (+ 189)
  • Ровенская область — 8 091 (+ 138)
  • Ивано-Франковская область — 7 290 (+ 168)
  • Харьковская область — 6 849 (+ 242)
  • Закарпатская область — 6 662 (+ 110)
  • Одесская область — 5 408 (+ 127)
  • Волынская область — 4 929 (+ 51)
  • Киевская область — 4 727 (+ 42)
  • Тернопольская область — 4 116 (+ 115)
  • Винницкая область — 3 405 (+ 82)
  • Житомирская область — 2 597 (+ 61)
  • Днепропетровская область — 1 873 (+ 57)
  • Хмельницкая область — 1 768 (+ 90)
  • Черниговская область — 1 314 (+ 36)
  • Запорожская область — 1 213 (+ 34)
  • Черкасская область — 1 200 (+ 25)
  • Донецкая область — 1 156 (+ 34)
  • Сумская область — 1 078 (+ 55)
  • Николаевская область— 893 (+ 36)
  • Кировоградская область — 749 (+ 1)
  • Полтавская область — 594 (+ 12)
  • Херсонская область — 321 (+ 9)
  • Луганская область — 204 (+ 10)

Самый высокий суточный прирост заболевших зафиксирован в Харьковской (+ 242), Черновицкой (+ 189), Львовской (+ 183), Ивано-Франковской (+ 168), Ровенской (+ 138), Одесской (+ 127), Тернопольский (+ 115), Закарпатской (+ 110) областях, а также городе Киев (+ 227).

В мире число заболевших опасным вирусом уже составляет 22 582 783 (+ 272 988 за день) человек. Из этого количества:

  1. умерли — 791 034 (+ 6 654 за день)
  2. вылечились — 15 304 730 (+ 251 113 за день)
  3. продолжают лечение — 6 487 019

Странами, с самым высоким числом заболевших, являются:

  • США — 5 701 162
  • Бразилия — 3 460 413
  • Индия — 2 837 749
  • Россия — 937 321
  • ЮАР — 596 060
  • Перу — 558 420
  • Мексика — 537 031
  • Колумбия — 502 178
  • Чили — 390 037
  • Испания — 387 985
  • Иран — 350 279
  • Великобритания — 321 098
  • Аргентина — 312 659
  • Саудовская Аравия — 302 686
  • Пакистан — 290 958
  • Бангладеш — 285 091
  • Франция — 256 534
  • Италия — 255 278
  • Турция — 253 108
  • Германия — 229 700
  • Ирак — 188 802
  • Филиппины — 173 774
  • Индонезия — 144 945
  • Канада — 125 084
  • Катар — 115 956
  • Боливия — 105 050
  • Эквадор — 104 475
  • Казахстан — 103 815

Напомним, ранее мы писали, что врач рассказал, как распознать коронавирус.


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