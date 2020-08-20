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Прощание с Борисом Патоном состоится в субботу

20.08.2020 15:39

Укринформ

Прощание с выдающимся украинским ученым Героем Украины Борисом Патоном состоится в субботу, 22 августа, в клубе Кабинета Министров, похоронят его на Байковом кладбище.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Национальная академия наук, бессменным руководителем которой много лет был Патон, в Фейсбуке.

"Прощание с Б.Е. Патоном планируется в субботу, 22 августа, в клубе Кабинета Министров Украины, похорон — на Байковом кладбище. О времени будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.

В НАНУ отметили, что ученые запомнят многолетнего руководителя Академии прежде всего как человека со светлым умом, неравнодушным сердцем, теплым юмором и высокой человечностью, человека, которого теперь будет очень не хватать.

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"В этот скорбный час просим разделить наше горе и отдать последний долг академику Борису Евгеньевичу Патону", — говорится в сообщении.

Как сообщал Укринформ, 19 августа в возрасте 101 года умер президент Национальной академии наук Борис Патон. Он был выдающимся украинским ученым в области металлургии, технологии металлов, электросварки и материаловедения, государственным и общественным деятелем, президентом НАНУ, директор Института электросварки имени Е.О. Патона НАН Украины. Первый Герой Украины.

По материалам: ukrinform.ru