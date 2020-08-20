<img class="aligncenter" title="STEM-образование будет внедряться во всех школах страны — Шкарлет " src="https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/08/d0dcdf4246b6cc8cf9042f1a659275d4.jpg» alt=»STEM-образование будет внедряться во всех школах страны — Шкарлет» width=»100%» />

STEM-образование будет внедряться во всех школах страны — Шкарлет

20.08.2020 10:37

Укринформ

В украинских учебных заведениях до 2027 года будет внедряться система STEM-образования.

Об этом рассказал временно исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет в эфире телеканала ДОМ, сообщает Укринформ.

Шкарлет уточнил, что речь идет о концепции естественно-математического образования — это такие курсы или программы обучения, которые готовят учащихся к высшему образованию после школы, а также к успешному трудоустройству.

"STEM-образование на сегодня — это одна из современных тенденций развития

образования во всём мире, которая в том числе заложена в приоритетные Цели

устойчивого развития ООН. Если коротко, то STEM — латинская аббревиатура, которая говорит о том, что это — наука, технологии, инжиниринг и математика", — пояснил глава МОН.

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По его словам, STEM-образование во всём мире принято за основу как базовая концепция развития образования от условно дошкольного до образования взрослых людей .

"Общество всё больше технологизируется. Все наши инновации и изменения переходят в soft- и nano-сферу, где необходимы определённого вида знания, связанные и с инженерным, и с творческим мышлением, и с возможностью продуцировать некие новые идеи и генерировать новые подходы выработки и распространения научных знаний", — подчеркнул Шкарлет.

По его мнению, результатов очень скоро ждать не стоит, но "уже через

12-15 лет мы увидим, к чему пришли".

Глава МОН заверил, что мировая STEM-концепция будет также реализовываться

и для детей с временно неподконтрольных территорий.

"Само желание этих детей окунуться в Украину, быть причастным к Украине, учиться на территории нашей страны — во имя этих детей мы должны и онлайн-, и офлайн-курсы готовить в рамках мировой STEM-концепции, чтобы они через 10, 12, 15 лет получили некие конкурентные преимущества на рынке труда", — отметил Шкарлет.

По материалам: ukrinform.ru