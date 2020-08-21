МВД введет технические ограничения, чтобы предотвратить массовое паломничество хасидов — Аваков

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21.08.2020 14:52

Укринформ

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что у МВД есть достаточно сил и средств, чтобы предотвратить нарушение договоренностей об ограничении паломничества иностранцев в Умань на празднование Рош ха-Шана.

Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает Укринформ.

"Мы понимаем все риски, связанные с празднованием еврейского нового года в Умани. По разным подсчетам, на паломничество в это время приезжало около 25 -50 тысяч человек. К сожалению, сейчас мы не можем себе этого позволить. Поэтому будут введены технические ограничения, и празднования в той форме, в которой оно было последние годы, не будет", — заявил министр.

Глава МВД отметил, что украинские дипломаты уже провели соответствующие консультации с соответствующими правительствами стран, откуда едет больше всего паломников, "поэтому если будут желающие нарушить договоренности и проводить массовые паломничества, то МВД имеет достаточно сил и средств, чтобы урегулировать пренебрежение общественными интересами".

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"Мы найдем механизмы урегулирования этого процесса для тех, кто не считается с общественным интересом. У нас для этого достаточно сил", — отметил Аваков.

Как сообщалось, Кабинет Министров Украины в понедельник, 17 августа, поддержал решение об ограничении посещения иностранцами Умани на празднование Рош ха-Шана (еврейского нового года), который в этом году приходится на 18-20 сентября.

В свою очередь Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручила украинскому внешнеполитическому ведомству усилить коммуникацию по информированию иностранных граждан об ограничениях, которые действуют в Украине. Министерство внутренних дел должно усилить и обеспечить безопасность во время празднования Рош ха-Шана.

Кроме того, Государственная пограничная служба получила поручение разработать памятку пребывания в стране и раздавать при пересечении украинской границы, а также информировать о возможном запрете на въезд в Украину на несколько лет в случае нарушения карантинных ограничений.

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17 августа городской голова Умани Александр Цебрий заявил, что в случае массового приезда паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года — Рош ха-Шана — готов заблокировать въезды в город.

Умань, где похоронен основатель брацлавского хасидизма цадик Нахман, является местом массового паломничества последователей его учения. Осенью на празднование иудейского Нового года сюда приезжают 20-30 тыс. паломников из разных стран.

По материалам: ukrinform.ru