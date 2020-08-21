Назар Холодницкий уходит из САП

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий увольняется из ведомства. По данным источников, он уже написал заявление об уходе.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Украинскую правду«.

Издание, ссылаясь на свои источники в САП, пишет, что Холодницкий увольняется из сего ведомства. Официально он представит свое заявление общественности в пятницу, 21 августа, а уйдет из САП с 1 сентября.

По словам инсайдера, Холодницкий не только уходит из САП, а планирует полностью завершить карьеру в прокуратуре.

Сам Назар Холодницкий также уже официально заявил об уходе. Свое заявление он обнародовал в Facebook.

ПРО МИНУЛЕ, ТЕПЕРІШНЄ І МАЙБУТНЄ…У 2015 році розпочато процес створення системи антикорупційних органів, метою яких… Gepostet von Назар Холодницький am Freitag, 21. August 2020

Напомним, ранее мы писали, что Холодницкого могут отстранить от должности.