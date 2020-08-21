Назар Холодницкий уходит из САП

Важное Общество
Христина Качоровська0
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Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий увольняется из ведомства. По данным источников, он уже написал заявление об уходе.

Назар Холодницкий
Назар Холодницкий. Фото — strana.ua

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Украинскую правду«.

Издание, ссылаясь на свои источники в САП, пишет, что Холодницкий увольняется из сего ведомства. Официально он представит свое заявление общественности в пятницу, 21 августа, а уйдет из САП с 1 сентября.

По словам инсайдера, Холодницкий не только уходит из САП, а планирует полностью завершить карьеру в прокуратуре.

Сам Назар Холодницкий также уже официально заявил об уходе. Свое заявление он обнародовал в Facebook.

ПРО МИНУЛЕ, ТЕПЕРІШНЄ І МАЙБУТНЄ…У 2015 році розпочато процес створення системи антикорупційних органів, метою яких…

Gepostet von Назар Холодницький am Freitag, 21. August 2020

 

Напомним, ранее мы писали, что Холодницкого могут отстранить от должности.


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