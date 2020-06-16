Холодницкого завтра могут отстранить от должности

Документ

16.06.2020 18:09

Укринформ

В отношении руководителя САП Назара Холодницкого открыли дисциплинарное производство, 17 июня кадровая комиссия рассмотрит вопрос о его отстранении от должности.

Соответствующий документ опубликовал в Facebook Холодницкий.

"На заседании комиссии, которое состоится в 10 часов 17.06.2020 г., будет рассматриваться ходатайство об отстранении вас от занимаемой должности до завершения дисциплинарного производства", — говорится в документе.

Отмечается, что Холодницкий имеет право дать свои объяснения и привлечь к данному процессу защитника. Также в документе отмечается, что выводы служебного расследования в отношении главы САП имеют гриф "для служебного пользования".

"Ну что же… Может хоть завтра узнаю в чем суть и почему все так секретно…", — написал Холодницкий.

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Как сообщалось, генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что служебное расследование в отношении Холодницкого выявило факты нарушения требований Уголовного процессуального кодекса, Закона "О прокуратуре" и Положения о Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

26 мая Венедиктова обнародовала видеообращение, в котором заявила о бездействии САП и подчеркнула, что это требует немедленного реагирования.

По словам генпрокурора, изучение состояния организации расследования уголовных производств свидетельствует о многочисленных нарушениях и ненадлежащем исполнении служебных обязанностей руководством и прокурорами САП.

В ответ прокуроры опубликовали открытое письмо, в котором отметили, что генеральный прокурор не имеет права давать указания прокурорам САП, а также опровергли заявления генпрокурора о недостатках в осуществлении процессуального руководства прокурорами САП в ряде производств.

27 мая Венедиктова в ответ призвала прокуроров САП привести примеры судебных приговоров коррупционерам в 2019-2020 годах.

Однако в САП заявили, что политические элиты запустили процессы переподчинения их деятельности определенным целям.

По материалам: ukrinform.ru