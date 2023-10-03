СБУ, НАБУ и САП взяли Лысенко и Журбу «на горячем». В момент, когда чиновники получали последний «транш» взятки в 1 430 000 гривен, их «повязали» сотрудники спецслужб, информирует «НБН».

Сообщается, что должностные лица «обложили данью» сумскую компанию, которая занимается вывозом мусора. Лысенко и Журба решили обогатиться за счет предпринимателей на 2 130 000 гривен. «Денежное вознаграждение» чиновники требовали от бизнесменов, чтобы у последних не возникли «препятствия» в работе.

Ранее в Сумах сотрудники спецслужб задержали россиянку, которая корректировала атаку ВС РФ на город 7 сентября.