Аваков дал четкое обещание украинцам: все будет честно, прозрачно и адекватно

Министр внутренних дел обратился к участникам избирательного процесса на выборах в местные советы 25 октября с призывом действовать в рамках закона.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на donpress.com.

Как отметил глава МВД, в отдельных регионах Украины наблюдается активность, которая противоречит закону о выборах, в том числе происходит подкуп избирателей.

«Мы уже сейчас видим в некоторых регионах активность, неадекватную избирательному законодательству: построение сеток, использование подкупа избирателей и так далее», — заявил министр.

Аваков пообещал, что позиция МВД будет такой же жесткой, как и на выборах президента и парламента.

«Во всех остальных случаях, мы видим, что после консультаций с ЦИК и с гражданской сетью «Опора», мы видим, что можем обеспечить честные, прозрачные, адекватные выборы. И призываем всех участников избирательного процесса держаться в рамках закона», — подчеркнул он.

Также министр отметил, что за этими событиями будет внимательно следить спецподразделение Национальной полиции и проводить фиксацию всех нарушений.

Ранее сообщалось о том, что Аваков выступил с экстренным заявлением по поводу празднования еврейского Нового года.