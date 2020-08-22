Конец пандемии коронавируса: в ВОЗ спрогнозировали, когда мир вернется к привычной жизни

Во Всемирной организации здравоохранения сравнили пандемия коронавируса с пандемией испанского гриппа, которая бушевала на нашей планете в прошлом веке.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на брифинг главы ВООЗ Тедроса Гебрейесуса.

Во время своего выступления глава ВОЗ сравнил пандемию вируса COVID-19 с пандемией испанского гриппа, которая возникла в 1918 году.

«Мы надеемся, что пандемия коронавируса будет завершена меньше, чем через два года. Как это было с пандемией «испанки». Конечно же, коронавирус распространяется быстрее, но сейчас у нас есть возможности и знания, чтобы остановить распространение».

Гебрейесус отметил, что уже сейчас во многих странах мира динамика распространения вируса снизилась, но это не значит, что победа над пандемией уже близко:

«Изобретение вакцина против коронавируса не станет полноценной победой. Люди должны внести некие коррективы в свою жизнь, чтобы обезопасить как себя, так и других».

Напомним, ранее мы сообщали, когда наступит пик эпидемии коронавируса в Украине.